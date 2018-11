Český kickboxer pašoval na Zélandu drogy. Po odpykání trestu bude vyhoštěn

Český občan Karel Šroubek, který si na Novém Zélandu odpykává trest za pašování drog, bude po skončení výkonu trestu čelit deportaci. Na tiskové konferenci to dnes oznámil novozélandský ministr pro přistěhovalectví Iain Lees-Galloway, informovala rozhlasová stanice RNZ. Ministr před časem Šroubkovi udělil povolení k pobytu a vysloužil si za to kritiku. Na jejím základě se rozhodl případ přezkoumat a nyní své dřívější rozhodnutí zrušil. Šroubek se může ještě odvolat.

Vězení. Ilustrační snímekFoto: Shutterstock

"V okamžiku, kdy bude podmíněně propuštěn, nebo po odpykání trestu se do věci vloží imigrační úřad Nového Zélandu a (Šroubek) bude vypovězen ze země," uvedl ministr Lees-Galloway. Deportace českého občana čeká podle ministra pro přistěhovalectví proto, že neměl od samého počátku právo získat vízum pro vstup na Nový Zéland, neboť při žádosti o něj uvedl nepravdivé informace.

Ministr Lees-Galloway na tiskové konferenci zároveň zdůraznil, že v době, kdy se rozhodl vydat českému občanovi povolení k pobytu, za což si vysloužil kritiku opozice, neměl k dispozici všechny potřebné informace. Nevěděl prý například to, že byl Šroubek přítomen v České republice u soudu, který jej shledal vinným, a že se proti tomuto rozsudku odvolal.

Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003 jako 22letý se zfalšovaným cestovním pasem svého kamaráda. Úřadům na Novém Zélandu řekl, že byl v Praze téhož roku svědkem incidentu, při němž byl zastřelen člověk. Tvrdil přitom, že jako svědkovi vraždy jemu i jeho rodině vyhrožovala dvojice policistů, kteří po něm chtěli, aby vypovídal lživě a tím pomohl vyváznout hlavnímu podezřelému. To prý byl důvod jeho odchodu z Česka.

Kickboxer světové třídy

Jako Ján Antolík se Šroubek posléze stal na Novém Zélandu úspěšným podnikatelem a také kickboxerem světové třídy. Novozélandský server stuff.co.nz ale připomněl, že Šroubek se také v posledních 15 letech několikrát dostal do konfliktu s novozélandskou policií a čelil několika obviněním v souvislosti s únosem, drogami a loupeží. Byl ale buď zproštěn viny, nebo jeho obvinění bylo zrušeno.

Že Šroubek žije pod falešnou identitou na Novém Zélandu, zjistily české úřady v roce 2009. Tehdy česká pobočka Interpolu informovala novozélandské úřady o jeho pravé totožnosti a vydala na Šroubka zatykač v souvislosti s vyšetřováním zmíněné vraždy. Místo vyhoštění ho ale soudce v roce 2012 vzhledem k úspěšnému začlenění do novozélandské společnosti osvobodil a dal mu podle novozélandského tisku "druhou šanci".

V červnu 2016 byl Šroubek na Novém Zélandu odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení za dovoz drog, jejichž cena by na černém trhu činila 375 tisíc novozélandských dolarů (5,5 milionu korun).

Původně měl být Šroubek po odpykání trestu v roce 2022 vyhoštěn do Česka, to změnilo koncem října rozhodnutí ministra pro přistěhovalectví, které ovšem podle dnešních informací ministr opět zrušil. Pokud se nic nezmění, měl by se tak Šroubek za čtyři roky vrátit do Česka.

Kvůli případu českého občana čelil ministr Lees-Galloway výzvám k rezignaci. Na dnešní tiskové konferenci uvedl, že o ní nikdy neuvažoval. Za nepříjemnosti, které svým rozhodnutím způsobil, se prý ale premiérce Jacindě Ardernové omluvil. Nyní hodlá pracovat na tom, aby obnovil důvěru obyvatel Nového Zélandu v proces udílení povolení k pobytu.