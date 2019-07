Čechům válčícím v cizině bude hrozit pět let vězení

Až pět let vězení může nově hrozit lidem, kteří se zapojí do bojů na straně separatistů v ukrajinském Donbasu či se podobné činnosti budou účastnit v bojůvkách po celém světě. Vyplývá to z novely trestního zákoníku, který poslalo ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení.

Už nyní lze podle zákoníku poslat do vězení české občany, kteří bez souhlasu úřadů slouží v armádě či jiných ozbrojených silách cizího státu. Musí se však jednat o zemi, jejíž existenci Česká republika uznává. „Jeho aplikace je vyloučena v případě útvarů, které sice obdobně jako stát fungují či se tak označují, ale státem nejsou (typicky např. tzv. Islámský stát),“ konstatuje se v materiálu, který má Deník k dispozici. Soud rozhodl. Český voják obviněný z účasti v bojích na Ukrajině dostal podmínku Přečíst článek › Podle ministerstva jsou takoví lidé pro Česko bezpečnostní hrozbou, protože se mohou radikalizovat a zneužít získané vojenské znalosti i proti vlastní zemi. „Tyto osoby mohou rovněž po svém návratu mít sklon k zakládání různých radikálních či extremistických skupin či ke členství v nich nebo ke snaze získat své následovníky v boji,“ uvádí materiál. Pro trestní stíhání bude stačit i to, když se člověk pokusí do ciziny vycestovat, aby se do bojů zapojil. Novela se nemá týkat lékařů či zdravotníků, pokud se přímo nezapojí do bojové činnosti. Trest za boj na Ukrajině Například za výše zmíněný Islámský stát bojovalo podle loňských odhadů BIS zhruba jedenáct Čechů. Nový paragraf ovšem už na ně nebude možné vztáhnout. To se ale netýká bojů na Ukrajině, kde konflikt dosud probíhá a jeho konec je v nedohlednu. Podle některých zpráv může na straně separatistů bojovat i několik desítek Čechů. Za účast na tomto ozbrojeném konfliktu už dokonce jeden trest padl. Někdejší voják z povolání za ni nepravomocně dostal tříletou podmínku, když soud jeho čin kvalifikoval jako zločin na organizované zločinecké skupině zaměřené k páchání terorismu. K nízkému trestu pomohlo asi to, že se neúčastnil boje. Je slyšet střelba z tanku na letišti, psal Čech obviněný z bojů na Ukrajině Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cechl