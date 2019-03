Celý rok v celibátu? V USA přibývá lidí žijících bez sexu

Téměř jeden ze čtyř dospělých Američanů za uplynulý rok neměl s nikým intimní poměr. Vyplývá to z průzkumu, o němž na svých internetových stránkách informuje The Washington Post. Podíl lidí, kteří žijí bez sexu, se podle něho dostal na rekordní úroveň. Příčinou tohoto trendu je stárnutí populace, nástup nových možností zábavy i to, že přibývá lidí, kteří nežijí ve stálým partnerem.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Třiadvacet procent Američanů uvedlo, že za poslední rok nemělo ani jednou sex. A mezi nimi mají překvapivě vysoký podíl mladí muži, kteří tvrdí, že strávili rok "v celibátu". Osmadvacet procent mužů ve věku od 18 do 30 let se svěřilo, že to je jejich případ. Nevěra v číslech: Proč lidé podvádějí a jak jsou na tom Češi a ostatní národy Přečíst článek › Jejich podíl se od roku 2008 téměř ztrojnásobil. U žen této věkové kategorie autoři průzkumu tak strmý nárůst nezaznamenali: loni rok bez sexu prožilo 18 procent z nich, což je o osm procentních bodů více než v roce 2008. Internet vs. sexuální život Celkový nárůst lidí, kteří v posledním roce sexuálně abstinovali, vědci vysvětlují tím, že se mezi obyvateli Spojených států zvětšuje podíl lidí starších 60 let. Pro tento jev mezi mladými lidmi nabízejí různá vysvětlení. Jedním z nich je rozšíření nových technologií, které se podle nich zřejmě podepsalo na sexuálním chování Američanů. „V současnosti se toho dá v deset hodin večer dělat daleko více než před dvaceti lety,“ připomíná psycholožka Jean Twengeová ze státní univerzity v San Diegu. „Streamování videí, sociální média, herní konzole, spousta dalšího,“ vyjmenovala, co mladé Američany pravděpodobně odvádí od sexu. Nečekané účinky. Ženy, které kouří před sexem marihuanu, mají lepší orgasmus Přečíst článek ›

Autor: ČTK