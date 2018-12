Nález podezřelého balíčku před ortodoxním kostelem svatého Dionýsia z Areopágu nahlásil ve čtvrtečních ranních hodinách údržbář. Krátce poté, co na místo dorazila policejní hlídka, došlo k aktivaci zařízení a slabé explozi, která jednoho z policistů poranila na ruce a v obličeji. Lehká zranění utrpěl také zaměstnanec kostela.

„Každý čin, který ohrožuje lidské životy a narušuje mír, zasluhuje odsouzení,“ prohlásil pro televizi ERT Symeon Voliotis z úřadu arcibiskupa. „První co mě napadlo bylo, že mohl být zraněn někdo z lidí bez domova, kteří v kostele často hledají útočiště. To se ale naštěstí nestalo.“

Výbuch se ulicemi Athén rozlehl okolo sedmé hodiny ranní místního času, těsně před začátkem otevírací doby kostela. Policie okolí budovy uzavřela a oba zasažení lidé byli převezeni do nemocnice, jejich zranění však nejsou vážná.

Two injured in blast outside Athens churchhttps://t.co/chvF75Qt2H pic.twitter.com/eUkowsl4qp