K explozi došlo kolem deváté hodiny ranní v pekářství Hubert na rohu ulic Saint-Cecile a Rue de Trevise, kde byl předtím hlášen únik plynu.

Photos from the scene of an explosion in Paris minutes ago. pic.twitter.com/pErrO7uhvj

Podle pařížské policie na místě zasahují záchranáři a hasiči, kteří prohledávají trosky. Exploze způsobila obrovské materiální škody nejen na samotné budově, kterou zachvátil rozsáhlý požár, ale i na přilehlém okolí, kde vytloukl okna.

Hasiči museli z budovy evakuovat po žebříku několik starších obyvatel, kteří zůstali uvězněni v bytě v prvním patře, i okolní domy.

Z dvaceti hlášených zraněných jsou podle francouzské televize France 3 dva lidé v kritickém stavu, sedm jich bylo zraněno těžce a 11 lehce. Bilance neštěstí mohla přitom být mnohem tragičtější, kdyby měl obchod v sobotu otevřeno.

At least ten wounded after explosion in a bakery in #Paris believed to have been caused by a gas leak, reports say. pic.twitter.com/OrAvISJswf