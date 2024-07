Přestože je země dál ve válce, na Ukrajině se snaží alespoň částečně oživit turistický ruch. Zatímco největší předválečný tahák - okolí jaderné elektrárny v Černobylu - je pro návštěvníky dál nepřístupný, v Kyjevě se rozhodli turistům ukazovat i konfliktem zničená místa. Domácí to nejdříve odmítali, nyní ale souhlasili, že chtějí lidem zprostředkovat, jaká zvěrstva jsou Rusové schopni páchat.

Sleduji vývoj událostí od chvíle, kdy válka začala. Takže jsem chtěl vidět na vlastní oči, co se tady stalo, destrukci, ruskou okupaci, říká francouzský student Jean-Baptiste Laborde, zatímco si i s dalšími lidmi prohlíží zničené šedé činžovní domy s rozbitými okny a dírami po ruských granátech ve vesnici Horenka severozápadně od Kyjeva. Laborde je součástí malé skupiny turistů a novinářů, které po Horence provádí průvodce Svitozar Moiseiv.

Donedávna sem návštěvníci nechodili. Teď se ale Horenka stala jednou ze zastávek prohlídkových tras, které po Kyjevě a okolí nabízejí některé ukrajinské agentury, včetně té Moiseivovy, pro turisty. Provádí lidi místy, které tvrdě zasáhla ruská invaze na Ukrajinu. „V prvních měsících, prvním roce deokupace, jsme se stavěli proti takovým zájezdům. Pro všechny obyvatele to byl traumatický zážitek. Ale nyní už vidíme zásadní změnu. Lidé jsou připraveni na to, aby se svět dozvěděl o hrdinství Ukrajinců, a zločinech Rusů,“ vysvětlila smysl prohlídek ředitelka Ukrajinské státní agentury pro turistický rozvoj Mariana Oleskivová stanici CNN.

close info Zdroj: Profimedia/Oleksii Chumachenko/Anadolu Agency zoom_in Budova v Kyjevě poničená ruským dronovým útokem v noci na 28. května 2023

Reportéři americké stanice nedávno z takových prohlídek přinesli obsáhlou reportáž. Jsou přístupné komukoliv, kdo chce vidět, jaké následky za sebou konflikt na Ukrajině zanechává.

Boršč pro Banksyho

Prohlídky se konají převážně na kyjevských předměstích, tedy v místech, kde Ukrajinci sváděli tvrdé boje v prvních měsících konfliktu, který se nyní odehrává převážně na jihu a východě země. Moiseivova agentura lidi vodí například právě do Horenky nebo do Buče. Vidí mimo jiné kryt ze 40. let minulého století, kde se při nynější válce jedna rodina schovávala celé dva týdny, nebo místa v Buče, kde byly hromadné hroby zavražděných Ukrajinců.

Moiseiv pro CNN zmínil, že se snaží turistům přiblížit utrpení konkrétních lidí. Podle něj jsou podobné prohlídky důležité pro to, aby lidé v Evropě pochopili, čemu museli a musí Ukrajinci čelit. „Nyní jedeme podél ulice, kde bylo zavražděno více než 70 civilistů. Zastavíme u památníku. Z psychologického hlediska je to náročný proces,“ řekl Moiseiv.

close info Zdroj: Ukrinform TV / Ukrainian Armed Forces, CC BY 3.0 zoom_in Hlavní ulice ve městě Buča po bitvě.

Návštěvníci těchto prohlídek se mnohdy potkají i s místními přeživšími. V Horence třeba skupina narazila na důchodce Ivana Bilotserkiveta. Ruští okupanti mu zničili domov - jeho činžovní dům se stal neobyvatelným. „Obecně se na fakt, že sem přijíždí lidé z celého světa, aby viděli důsledky války, dívám pozitivně. Když lidé vidí míru zničení na vlastní oči, ovlivní to jejich vnímání války,“ podotkl Bilotserkivet.

A dodal, že místo už několikrát navštívil celosvětově známý umělec Banksy, kterému místní nabídli boršč.

Černobyl zůstává nepřístupný

Zatímco Kyjev a jeho okolí se po válečných událostech staví na nohy, okolí černobylské jaderné elektrárny, které před válkou lákalo na Ukrajinu množství návštěvníků, a jež také zasáhla ruská okupace, zůstává pro turisty dál uzavřené. „Oblast už nyní není okupována, ale podél frontových linií pokračují aktivní boje. Do uzavřené zóny mají v současnosti přístup většinou pouze oficiální delegace a vojenský personál,“ vysvětluje CNN.

Ještě před válkou se přitom předpokládalo, že Černobyl v roce 2025 navštíví až milion turistů ročně. Nyní to není na pořadu dne. Poté, co skončila pět týdnů trvající ruská okupace jaderné elektrárny a jejího okolí, ukrajinská strana se primárně snažila zkontrolovat míru radiace. „Ukrajina tvrdí, že ruská armáda vyplenila nebo poškodila více než 1000 počítačů v jaderné elektrárně v Černobylu a ukradla nákladní auta a dozimetry,“ psala po osvobození Černobylu BBC.