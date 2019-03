/FOTOGALERIE/ Ruský turista byl na letišti Denpasar na indonéském ostrově Bali zatčen poté, co se pokoušel opustit zemi s orangutanem. Lidoop byl nadrogovaný a uložený v turistově zavazadle, oznámila dnes agentura AFP s odvoláním na místní policii. Našli i další zvířata.

Uspaný orangutan, kterého Rus pašoval z Bali. | Foto: YouTube/TV News, Do You Know