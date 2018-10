Černý scénář pro brexit. Letadla v EU nepřistanou, zvířata čeká karanténa

Britská letadla nebudou smět přistávat na letištích v členských zemích EU. Domácí mazlíčky pak čeká při každém vstupu a opuštění do EU čtyřdenní karanténa. Takové černé scénáře pro případ, že Velká Británie neuzavře s EU dohodu o brexitu, nastínil šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker na veřejném mítinku v německém Freiburgu.

„Někdy mám dojem, že si Britové myslí, že jsme Velkou Británii opustili, ale všechno je jinak. Ve Velké Británii se neuskutečnila žádná skutečná kampaň před referendem ve smyslu informační kampaně. Britové, včetně vládních ministrů, pouze nyní objevují, kolik otázek to vyvolává,“ řekl Juncker.

„Pokud jde o leteckou dopravu, žádná další britská letadla nepřistanou na kontinentu. Lidé o tom neví a pravděpodobně by jim to mělo být řečeno,“ dodal.

Zmínil se přitom také o čtyřdenní povinné karanténě pro všechny psy a kočky, a to při každé cestě mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou. To se přitom netýká pouze britských mazlíčků, ale i těch z členských zemí EU, které jejich majitelé chtějí vzít na dovolenou do Británie.

Podle Junckerových odhadů ročně opustí Evropskou unii čtvrt milionu psů a koček. „Pokud chcete jet do Británie na osmidenní dovolenou, pak možná budete muset nechat svého psa nebo kočku doma, nebo budete muset zůstat doma úplně,“ doporučil obyvatelům EU Juncker.

Sílí volání po dalším referendu

Jeho slova přicházejí krátce poté, co jeden z britských konzervativních poslanců odhalil, že tři ministři tajně podporují volání po novém referendu o brexitu.

Phillip Lee, který letos rezignoval z postu ministra spravedlnosti, burcoval během stranické konferenci Konzervativců, která se právě koná v Birminghamu, konzervativní poslance a zainteresované podnikatele. Vyzval je, aby veřejně vyjádřili své přání uspořádat druhé hlasování o odchodu Británie z Evropské unie.