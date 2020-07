V červenci Češi podle Miholiče nejvíce nocí strávili ve Splitsko-dalmátském regionu, dále na Istrii a v Zadarském regionu. Z konkrétních destinací je u nich nejoblíbenější Omiš, Baška Voda, Medulin, Rovinj a Baška na Krku. "Češi si chtějí v létě dopřát moře. Dobře znají chorvatskou turistickou nabídku, sledují i bezpečnostní situaci, která je stále příznivá. Přednost vidíme i v tom, že oproti některým jiným středomořským státům je Chorvatsko díky své vzdálenosti snadno dostupné po silnici. Češi mají navíc letos možnost za přijatelnou cenu dostat se přímým vlakem k moři nebo jsou v nabídce i letecké a autobusové spoje," uvedl Miholić.

RegioJet podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje denně prodá několik stovek jízdenek na spoje do Chorvatska. Aktuálně má zhruba 45 tisíc rezervací. "Vlaky do Chorvatska od zahájení provozu za dva týdny dovezly již více než 5000 dovolenkářů z ČR a Slovenska a dalších zemí," uvedl. Převážně jde o české turisty, Slováci podle něj tvoří asi deset procent. Vzhledem k velkému zájmu od 10. července vypravuje RegioJet vlaky do chorvatské Rijeky denně. Společnost Student Agency má také autobusový spoj do Splitu. I ten podle Ondrůje jezdí vyprodaný.

"Od minulého týdne, kdy začal víkendový provoz autobusů do Chorvatska, jsme prozatím přepravili desítky cestujících. Počty rezervací stoupají a zájem je především o srpnové termíny," řekl za Leo Express mluvčí Emil Sedlařík. Rostoucí zájem o jízdenky do Chorvatska potvrdila i společnost FlixBus, která z ČR nabízí přímé spoje do 15 měst v Chorvatsku. Počet přepravených cestujících neuvedla.

Do Splitu od 25. června denně létá také společnost Smartwings. Podle její mluvčí Vladimíry Dufkové mezi Prahou a Splitem přepravila k 17. červenci 6638 cestujících.

Vítězí vlastní doprava

Češi se k Jadranu vypravují většinou samostatně a i ti, kteří využijí služeb cestovní kanceláře, volí převážně vlastní dopravu. Podle ředitele portálu Slevomat Ladislava Veselého tento trend potvrzují prodeje, kdy jich 80 procent tvoří apartmány. Slevomat ovšem podle něj letos velkou poptávku o Chorvatsko nezaznamenal, prodeje jsou podle něj pod úrovní loňských čísel. "Lidi sice vyhledávají, s nákupem Chorvatska ale nejvíc ze všech zemí váhají," uvedl.

Největší tuzemský prodejce pobytů v Chorvatsku, CK Travel Family, letos naopak sleduje obrovský zájem. "U Chorvatska máme letos zatím prodané zájezdy pro více než 16 tisíc lidí. Denně nám nabíhají prodeje v řádech stovek lidí. Počítáme tak s tím, že celkový počet lidí, kteří s námi letos vycestují do Chorvatska, ještě výrazně naroste. Zvýšený zájem evidujeme letos u Chorvatska u autobusové dopravy," uvedl jednatel CK Ivan Lackovič. CK běžně za rok k Jadranu vypraví zhruba 40 tisíc Čechů.

Přes cestovní agenturu Invia od června do Chorvatska odjelo 3500 lidí, 11 procent z nich si vybralo pro trávení dovolené Poreč. "Následuje Střední Dalmácie a Rabac. Průměrná cena zájezdu do Chorvatska je kolem 8000 korun. Nejčastěji klienti jezdí na osm dní s polopenzí," popsala mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

Chorvatsko patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním cílům českých turistů. Loni jich tam vícedenní pobyt podle Českého statistického úřadu strávilo 740 tisíc.

Češi mohou do Chorvatska cestovat bez omezení. Před cestou musejí ale vyplnit online formulář o místě a délce pobytu s kontaktními informacemi. V zemi od pondělí platí povinnost nošení roušky ve veřejné dopravě, v obchodech či ve zdravotnických zařízeních. V restauracích a ubytovacích provozech musí mít roušky jen personál a obsluha. Při volném pohybu v letovisích a na plážích roušky vyžadovány nejsou.