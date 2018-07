Češi patří k největším rasistům, tvrdí prestižní Harvard

Španělská vláda chce zavést zákon o sexu se souhlasem, který by předešel nejednoznačnostem v případech znásilnění. Podle nové legislativy by souhlas s pohlavním stykem musel být výslovný, cokoli jiného by bylo považováno za nesouhlas. Podobné opatření zavedlo nedávno i Švédsko.