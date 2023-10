Desítky Čechů se snaží dostat z Izraele. Ministerstvo jedná o repatriačním letu

ČTK

V cestovatelském systému Drozd eviduje ministerstvo zahraničí aktuálně 181 Čechů v Izraeli, minimálně desítky se snaží nějakým způsobem dostat do Česka. Na dnešním briefingu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pracovní skupina na ministerstvu jedná o tom, zda Česko vyšle do země kvůli útoku palestinského hnutí Hamás další repatriační let, rozhodnutí nechtěl šéf diplomacie předjímat. Do Prahy se v noci vládním speciálem vrátilo 34 Čechů.

Izraelské bezpečnostní síly kontrolují poškozený dům poblíž Jeruzaléma poté, co jej zasáhla raketa vypálená z pásma Gazy. | Foto: ČTK/AP Photo/Mahmoud illea