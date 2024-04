/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU V USA/ Ve Spojených státech se téměř jeden a tři čtvrtě milionu Američanů hlásí k českému původu. „Vyženěného krajana“ Donalda Trumpa chce volit významná část z nich. Názor Čechoameričanů však není jednotný, mnoho jich podporuje i demokraty a Joe Bidena. Statistiky k Čechům v USA a jejich volebním preferencím neexistují.

Deník v USA: Ve Spojených státech se téměř jeden a tři čtvrtě milionu Američanů hlásí k českému původu. | Video: Deník/Luboš Palata

Ambasáda České republiky ve Washingtonu je nádherné místo. Obrovská zahrada, krásná architektonicky povedená rezidence, která má navíc stoletou patinu. Ani samotná budova velvyslanectví, byť působí trochu jako velká hala, vlastně tento půvabný areál nehyzdí. Takové velvyslanectví je bonusem k tomu, když člověk dostane místo na ambasádě ve Spojených státech. Na rozdíl třeba například od naší brutalistické ambasády v Berlíně, která je takříkajíc za trest.

Má ale jednu vadu a to, že je hodně daleko od centra Washingtonu, a to přesto, že v parkové metropoli USA je na americké poměry vlastně vše blízko. „Tohle místo je bonus, mínusem je, že při cestě na jednání trávíte spoustu času v autě,“ svěřuje se velvyslanec Miloslav Stašek, kariérní diplomat, který byl předtím velvyslancem v Indii a Egyptě, o čemž svědčí významná část zařízení rezidence.

Deník v USA: Ve Spojených státech se téměř jeden a tři čtvrtě milionu Američanů hlásí k českému původu.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Vyznamenání pro dceru Milady Horákové

V pondělí podvečer se s touto nevýhodou setkal na vlastní kůži i premiér Petr Fiala. Jednání s americkým prezidentem Joe Bidenem se oproti plánům o hodinu protáhlo, takže několik desítek českých krajanů, kteří na Fialu na ambasádě čekali, si krátilo dlouhé čekání popíjením místního „českého“ piva, minerálky nebo Coca-Coly.

Fiala, přestože washingtonská krajanská komunita patří v USA k těm menším, krajany nevynechal, a to přesto, že ho to stálo nejméně jednu třetinu hokejového zápasu NHL mezi Washingtonem a Bostonem, který přijel i se třemi českými hvězdami.

Český premiér Petr Fiala se sešel s americkým prezidentem Joem Bidenem. Jak setkání vypadalo:

Dvě české hodiny v útrobách Bílého domu: Co dělal Petr Fiala u Joe Bidena

„Naše setkání s panem prezidentem Joe Bidenem se protáhlo, ale nemohl jsem toto setkání vynechat,“ uvedl Fiala a dodal, že si českých krajanů osobně velice váží. „A to jak těch, kteří utekli před pronásledováním v době komunistické totality, tak těch, kteří si sem, třeba jen na čas, odchází nyní splnit své profesní plány a touhy,“ uvedl český premiér. S tím, že oběma skupinám krajanů děkuje za to, že na Česko nezanevřeli a dál ho podporují.

Fiala krajanům slíbil, že jeho vláda prosadí korespondenční volbu, aby nemuseli v tak velkých zemích, jako je USA, cestovat tisíce kilometrů na velvyslanectví nebo některý z českých konzulátů ve Spojených státech. „Právo volit považuji pro všechny české občany, ať už žijí kdekoli, za zcela základní právo,“ dodal Fiala.

Český premiér Petr Fiala ve Washingtonu předal medaili dceři Milady Horákové.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Setkání s krajany mělo ještě jeden zásadní důvod, a to předání medaile Karla Kramáře, nejvyšší pocty udělované už roky předsedou české vlády, Janě Kánské. Jde o dceru Milady Horákové, asi nejznámější postavy protikomunistického odboje. Tuto demokratickou političku popravili komunisté po zinscenovaném procesu v červnu 1950. Šlo o první ženu političku popravenou komunisty.

„Po tak těžkém osudu, kterým jste prošla, po tom všem, co se stalo vaší rodině v komunistickém Československu, jste nezanevřela na české země. Naopak. Byla jste nesmírně aktivní, pomáhala jste a dodnes jste jednou z protagonistek česko-amerických vztahů. Nesmírně si toho vážím a děkuji,“ poděkoval Kánské premiér Fiala.

Ve svých 91 letech neuvěřitelně vitální Jana Kánská na to skromně odpověděla, že cenu přebírá za svoji maminku, jako součást jejího odkazu. „Moc vám fandím a držím vám palce,“ řekla českému premiérovi.

Trumpovci i Bidenovci

Kánská, podle vlastních slov volička demokratů, patří k té části českých krajanů, kteří se vymykají v Česku zakořeněné představě, že krajané českého původu v USA volili v minulých amerických prezidentských volbách Donalda Trumpa.

Na setkání na české ambasádě byla naopak mezi českými krajany viditelná převaha lidí, kteří si Trumpa, přestože jeho děti z manželství s Češkou Ivanou Trumpovou se počítají mezi významné české krajany, jako prezidenta nechtějí. „Češka“, Trumpova dcera Ivanka Trumpová, hrála v době jeho prezidentství velmi důležitou roli a hraje ji i nyní během další zatím úspěšné Trumpovy kampaně za novou kandidaturu za republikány.

Vůdci současného světa obecně stárnou. Víte, kolik je Joe Bidenovi, Vladimiru Putinovi i dalším světovým státníkům?

Kolik je Bidenovi, Putinovi a dalším politikům? Vládnou nám kmeti a nemají dost

„Jsem volička demokratů, ale z Bidena nejsem stejně jako mnoho dalších jeho voličů nijak nadšená,“ říká elegantní čtyřicátnice, která se do USA přistěhovala z Česka v devadesátých letech. „Ale Trumpa rozhodně volit nebudu. Pro mě je to odstrašující příklad politika,“ dodává.

Především u starší generace českých Američanů, která přišla po roce 1968, má však Trump mnoho příznivců. „Utekli jsme z Československa před komunismem. Nechceme, aby sem do USA komunismus vládou demokratů přišel. Trump je zárukou, že se z Ameriky nestane plíživě komunistická totalitní země,“ uvádí česká osmdesátnice žijící na východním pobřeží, která přišla po srpnu 1968 do USA z jižní Moravy.

Deník v USA: Ve Spojených státech se téměř jeden a tři čtvrtě milionu Američanů hlásí k českému původu.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Jsou ale i případy mladých Američanů českého původu, kteří fandí Trumpovi. „Můj dvacetiletý syn chce jen Trumpa a není s ním rozumná řeč. Podle něj jedině Trump může zachránit Ameriku a její postavení na špičce světa,“ svěřuje se jedna krajanka.

„Nedá se říci, že by čeští krajané měli jasného favorita. Je to dáno i tím, že česká komunita není tak soudržná jako třeba polská,“ tvrdí jeden český diplomat. „Takže mezi Čechy najdete hodně zatvrzelých trumpistů, ale také podporovatelů demokratů a Bidena,“ dodává.

Čechy v USA má posílit korespondenční volba

Přestože jeden a tři čtvrtě milionu krajanů a lidí českého původu v USA tvoří největší krajanskou českou komunitu ve světě a nejsou ani v rámci Spojených států zanedbatelní, když tvoří přes půl procenta populace této světové velmoci, nejsou Češi tak vlivní, jak by být mohli. Byť Češka Madeleine Albrightová byla jako ministryně zahraničí velmi viditelnou političkou.

Třeba Poláci v USA ale tvoří spolupracující a o dost početnější komunitu. Poláků je v USA skoro deset milionů a jsou jednou z tamních nejpočetnějších a také nejvlivnějších národnostních skupin. To se projevuje i ve vlivu na vztahy Washingtonu a Varšavy, které jsou z východní Evropy zdaleka nejintenzivnější.

Návštěva u prezidenta Spojených států je velkou výsadou. Česká republika je ze střední a východní Evropy jedinou zemí, která se jí těší pravidelně už déle než třicet let:

Český premiér u prezidenta USA: Kromě Polska jsme z východní Evropy jediní

„Bylo to vidět i nyní, když se rozhodovalo, koho prezident Joe Biden přijme přímo k 25. výročí rozšíření NATO. Poláci dostali přednost. I proto, že prezidentské volby se blíží a boj o hlasy polské komunity je hodně důležitý,“ popisuje zdroj podílející se na přípravě Fialovy pondělní návštěvy v Bílém domě.

Právě český zákon o korespondenční volbě by mohl zlepšit vztah amerických Čechů k původní vlasti a posílit českou komunitu v USA jako takovou. „Tak vlivní jako Poláci nebudeme v USA nikdy, ale zlepšit by se to mohlo,“ doufá jeden český diplomat.