Kozák uvedl, že čeští záchranáři jsou nyní ve vyčleněném sektoru s americkým týmem, střídají se po šesti hodinách, tábor mají stále na stejném místě a po městě se pohybují dvěma mikrobusy a dodávkou. „Kynology máme nepřetržitě vyčleněny do rychlé zásahové skupiny pro potřeby okolních týmů, jejich nasazení koordinuje místní velitel zásahu,“ doplnil mluvčí.

Podle jeho předchozích informací Češi zůstanou v Turecku pravděpodobně ještě několik dnů, předčasné ukončení činnosti zatím neplánují, navzdory zprávám o zhoršující se bezpečnostní situaci z jiných oblastí Turecka. Záchranné práce v zemi už předčasně ukončili Izraelci, Rakušani či Slováci. Mluvčí izraelských záchranářů uvedl podle serveru The Times of Israel, že má informace i o výhrůžkách únosy zahraničním skupinám.

V sobotu oznámili rakouští a němečtí záchranáři působící v provincii Hatay, že pozastaví operace kvůli obavám o bezpečnost. Podle nich mezi místními skupinami narůstá agresivita a prý slyšeli i výstřely. Provincie Hatay je ale na rozdíl od oblasti, kde působí Češi, přímo na hranicích se Sýrií, kde přetrvává občanská válka.

Agentura Reuters uvedla, že Turecko a Sýrii nicméně po více než týdnu od katastrofy čeká omezení pátracích operací. Šanci na přežití snižují i nízké teploty a odjezdy některých zahraničních záchranných týmů. Záchranářům v Turecku se i přesto dnes brzy ráno podařilo ze sutin vyprostit dospívajícího chlapce a muže, napsala agentura.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně a stovky následných otřesů zasáhly počátkem minulého týdne především jih Turecka, pocítil je však také severozápad Sýrie. Podle oficiálních bilancí si v Turecku a Sýrii vyžádalo přes 37 tisíc mrtvých.

Česko původně vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým dorazil do Turecka minulé úterý. O víkendu se k němu připojili další dva hasiči, kteří přiletěli armádním letounem CASA spolu s nákladem humanitární pomoci a vybavením pro hasiče. Součástí humanitární pomoci bylo především oblečení.