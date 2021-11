Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě. V dubnu se proti verdiktu odvolala a soud jí nyní podle jejího právníka dal za pravdu.

"Hlůšková byla odvolacím soudem v Láhauru zproštěna obžaloby a měla by být propuštěna po vyhotovení rozsudku, odhadem v řádu dní," řekl podle dnešního vyjádření Davidové českému velvyslanectví v Pákistánu právník Hlůškové. "Konzulární odbor prověřuje možnosti přepravy," dodala mluvčí MZV.

Zadržovaná Češka od počátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun).