Tereza H. se po vynesení rozsudku zhroutila a propukla pláč. „Co jsme udělala?“ ptala se podle serveru Blesk.cz. Její advokát jí však připomněl, že se proti verdiktu mohou odvolat.

Jelikož Česká republika nemá s Pákistánem podepsánu dohodu o vydávání odsouzenců, odsedí si Tereza H. s nejvyšší pravděpodobností svůj trest přímo v Pákistánu. Kromě vězení musí Tereza H. také zaplatit pokutu ve výši 113 tisíc pákistánských rupií (zhruba 18 tisíc korun), informoval server Blesk.cz.

Kromě Terezy H. byl v případu obviněn ještě jeden muž, ten však vyvázl bez trestu.

Tereza H. byla zadržena celníky v pákistánském Láhauru 10. ledna loňského roku poté, co údajně prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. V jejím kufru našli celníci devět kilogramů heroinu.