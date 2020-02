Necelý den poté, co v centru Londýna utichly oslavy brexitu, se chodbami gymnázia v nedalekém Islingtonu rozléhá zvuk české lidové písně Černé oči jděte spát. Zpívá ji asi 25 žáků České školy bez hranic (CSWBL), jejíž kolektiv učitelů a dobrovolníků o sobotách učí děti českých usedlíků číst a psát v češtině nebo například dějepis. Lidé zde zpravodaji ČTK řekli, že odchod Británie z Evropské unie výuku nijak neovlivnil, oni sami se však s brexitem stále vyrovnávají.

Britské vlajky u Westminsterského paláce v Londýně na snímku z 1. února 2020 | Foto: ČTK

"To zklamání tam pořád někde v pozadí je, ale teď je to spíš očekávání, jestli se to podaří vyřešit nějak racionálně a konstruktivně," říká jedna z šesti členů školního výboru Dagmar Kraftová. Rodačka z Kolína žije v Londýně skoro 20 let, pracuje tam jako školící manažer v americké technologické firmě IBM a narodily se jí tam obě dcery, z nichž ta starší je absolventkou CSWBL.