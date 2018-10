Češka uklouzla na petrohradském letišti. Skončila v poutech

"Ujela mi noha a ve snaze, aby se nic nestalo mému počítači, jsem pod sebe nepoložila ruce a udeřila se hlavou o podlahu. Rychle jsem se zvedla a pokračovala dál, ale to už se mi udělalo zle od žaludku… Řekli mi, že jsem opilá, a nepustili mě na palubu letadla…" Tím začala anabáze Češky Pavly K. s petrohradskou policií, po níž skončila v poutech a později i v cele. Ruská ambasáda uvedla, že o incidentu nemá informace.

Pavla K. (jméno je redakci známé) působí v oblasti PR (public relations, tedy vztahy s veřejností), v současnosti v Česku. Její muž je občan Ruské federace podnikající v Petrohradu. Ke vzájemnému kontaktu využívají oba manželé krátkodobé vízum, umožňující svému držiteli pobyt v maximální délce 90 dní v jakémkoli stoosmdesátidenním období.

Naposled se tak viděli letos v první polovině září, 12. září se Pavla K. chystala odletět ranním spojem Aeroflotu zpět do Prahy. Na petrohradském letišti ji ale čekal zážitek, po němž skončila nejdřív spoutaná a později v cele, přičemž podle jejího vyjádření ani nemohla kontaktovat český konzulát.

"Dvanáctého září jsem měla odletět do Prahy, let Aeroflotu byl v 8.50. Vstávali jsme asi v pět, já ještě dobalovala své věci, manžel posnídal, já ne, bylo to na mě brzo. Pak jsme odjeli na letiště, bez problémů jsem prošla všechny procedury, u pasové kontroly jsme se rozloučili a já odešla do tranzitního prostoru. V duty free jsem koupila láhev gruzínského červeného vína pro svou matku, má ho ráda," vypráví žena.

Do odletu zbývalo zhruba 40 minut, tak si podle svých slov sedla do kavárny, dala si čaj a četla si. Protože se začetla, zareagovala až na poslední volání cestujících k odletu, takzvaný Last Call, a rozběhla se k odletovému východu.

"Měla jsem těžkou tašku s notebookem a tu láhev vína. Každý potvrdí, že to tam klouže. Ujela mi noha a ve snaze, aby se nic nestalo hlavně mému počítači, jsem pod sebe nepoložila ruce a upadla na záda a udeřila se hlavou o podlahu. Rychle jsem se zvedla a pokračovala dál, ale to už se mi udělalo zle od žaludku, začala jsem se klepat a potit," líčí Češka další průběh událostí.

Když dorazila k odletovému východu a podala zřízenkyním letiště pas a palubní vstupenku, jedna z nich jí sdělila, že je opilá a nesmí na palubu. "Říkám, nejsem, ale je mi hrozně zle, pusťte mne na palubu, já si sednu, odpočinu si a v Praze se o mne postarají. Ne, prý, to nejde. Já: tak mi zavolejte lékařskou pomoc! Místo toho dokráčeli dva policisté a vyzvali mě, abych šla s nimi," pokračuje v popisu dění Pavla K.

Protože jí podle jejích slov bylo v danou chvíli už jasné, že letadlo uletí bez ní, šla s policisty bez odporu. Skončila ve služebně, kde ji začaly vyslýchat tři policistky, které začaly současně provádět prohlídku jejích věcí. "Požádala jsem je o svůj telefon, abych mohla zavolat na konzulát a vyžádat si přítomnost konzula, na což mám právo. A také zavolat manželovi a rodině. Povolili mi jeden telefonát, volala jsem na konzulát. Tam to ale, jak mi později řekli, nestihli zvednout. Volali mi zpět, ale to už mi policistky telefon odebraly," tvrdí.

Jenom jeden telefonát

"Zvýšila jsem hlas, že aspoň manželovi chci zavolat (protože by mohl konzulát kontaktovat sám) a policistka rovněž zvýšila hlas a zakřičela: ´Řekla jsem jenom jeden telefonát!´ Odpověděla, jsem, že jsem se nedovolala, ale zkusit to znovu už mi nedovolili. Rozčílila jsem se a vyžadovala, aby se nedotýkaly mých osobních věcí, načež mě silou zatlačily zpátky do židle a spoutaly mi ruce za zády," popisuje Pavla K.

Požádala policistky o lék na uklidnění, který měla ve své kosmetické taštičce, což jí podle jejích slov dovolily a sundaly pouta, ale když se po taštičce natáhla, přimáčkly jí obě ruce ke stolu. Protože se pokusila vymanit, skončila opět v poutech. Poté policistky opět, už podruhé, začaly prohlížet její věci, včetně toho, že zapnuly její notebook a zkusily prohlédnout jeho obsah. Na to jí přikázaly, že si má sundat pásek od kalhot a hodinky na ruce, a odvedly ji do cely.

"Byla tam šílená zima, samý beton, místo kavalce holý betonový kvádr. Na ten jsem si lehla a zkusila se uklidnit. Nějak jsem usnula, vyčerpalo mě to. Zimou jsem se pak probudila a zabušila na dveře, protože jsem potřebovala na toaletu. Nikdo mi nevěnoval pozornost. Na pokraji zoufalství jsem si tedy dřepla do kouta," popisuje.

"Pak jsem na oné ´posteli´ dlouhé hodiny seděla, byla mi zima a špatně. Asi někdy odpoledne (odhaduji, ztratila jsem pojem o čase) se dveře otevřely a přišel nějaký muž, představil se mi a ukázat ´udostověreniě´. Podotýkám, že kromě stavu, v jakém jsem se nacházela, jsem krátkozraká, ale brýle mi samozřejmě odebrali. Nedokázala jsem zaostřit. Sdělil mi, že jsem se porušila nějaký zákon, ale nebyla jsem schopná to rozšifrovat. Požádala jsem znovu, aby mě odvedli na toaletu," dodává.

Jedna z policistek z úvodního výslechu ji poté v doprovodu policisty odvedla na WC, přičemž zůstala stát v otevřených dveřích. Poté ji vrátila do cely, odkud ji opětovně vyvedli až kolem půl sedmé večer, kdy jí dali k podpisu protokol sepsaný ručně a chtěli podpis. "Napsala jsem tam pouze ´obeznámena´, ale nikoli ´souhlasím´. Chtěli odejít, ale trvala jsem na tom, že chci kopii, tak mi ji nakonec dali… Rovněž mi sdělili, že na konzulát od nich už faxem odešlo hlášení. Za celou dobu mi nikdo nedal ani napít vody."

Následně se opět objevil vyšetřovatel, který Pavle K. původně sdělil obvinění, požádal ji, aby se následující den dostavila k výslechu v přítomnosti advokáta ex-offo, a propustil ji. Domů se podle svých slov dostala až kolem půlnoci.

Druhý den navštívila český konzulát, kde se ukázalo, že tam žádný fax nedorazil. "Vše jsem odvyprávěla a dohodli jsme se, že to sepíšu a konzulát podá protestní nótu na jejich ministerstvo zahraničních věcí," říká Pavla K.

Výslechy na policejní stanici

Následovalo několik výslechů na policii, včetně výslechu jejího manžela, který u incidentu nebyl. Ruská klinika Evromed po dlouhých vyšetřeních Češce potvrdila, že utrpěla otřes mozku. Protože kvůli výslechům hrozilo, že jí propadne vízum a poruší vízový režim (hned na začátku vyšetřování musela podepsat takzvanou "Podpisku o něvyjezdě", tedy sdělení, že nesmí opustit Ruskou federaci), žádala o radu, co má dělat. Ex offo přidělený advokát ani vyšetřovatel spolupracující s letištní policií jí ale poradit nedokázali. Proto si přes kamaráda sehnala jinou advokátku.

U vyšetřovatele posléze proběhla konfrontace Pavly K. s policistkou, kterou měla při výslechu "napadnout". Přitom se Češka dozvěděla, že policistka požaduje 150 tisíc rublů odškodného a že pojede na vyšetření. "Vyšetřovatel nám po jejím odchodu sdělil, že podle něj tam nic nebude. Podle názoru mé advokátky už to, jak se žena před námi chovala, nejspíš znamená, že to nechce podstupovat, ale že má rozkazy shora," uvedla Pavla K.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí na protestní nótu českého konzulátu podle jejích slov dosud neodpovědělo.

Tiskový mluvčí ruské ambasády v Praze Nikolaj Brjekin Deníku sdělil, že velvyslanectví Ruské federace v Česku "nedisponuje v tuto chvíli žádnou informací o případě". Otázky, zda ruské ministerstvo zahraničních věcí obdrželo v této věci nějakou stížnost a jak na ni bude reagovat, a dále, zda nějaké ruské orgány přešetřují postup ruské policie při jejím zadržení, ponechal bez odpovědi.