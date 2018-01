Češka zadržená v Pákistánu mluvila s otcem. Na videu žádá o pomoc

Přesně po třech týdnech od zadržení na letišti v pákistánském městě Láhaur slyšela Tereza H. z Uherského Hradiště známý hlas. U soudu, který jí prodloužil vazbu do 7. února, měla možnost zatelefonovat rodině.

„Mluvila se svým otcem. Podle informací od honorárního konzula, který byl přítomen u soudu, je vzhledem k okolnostem stále v relativně dobrém fyzickém i psychickém stavu,“ uvedla Irena Valentová z tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí (MZV).

Během soudního jednání dostala dotyčná také možnost poslat prostřednictvím videozáznamu vzkaz svým rodičům. Na něm je prosila, aby se jí pokusili pomoci a v Česku na ni čekali. Řekla, že to "asi bude na dlouho".

Soud se konal 30. ledna a měl pouze rozhodovat o prodloužení vazby.

Ve vězení jednadvacetiletá Češka skončila poté, co byla ve středu 10. ledna celníky zadržena na mezinárodním letišti ve městě Láhaur s devíti kilogramy heroinu. Namířeno měla přes Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech do Irska.

Celníci ji ale následně odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF). Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým (JIT), ve kterém jsou zastoupeny všechny vyšetřovací úřady.

Při následném policejním zásahu byl zatčen muž, který oficiálně pracoval jako obchodník s nemovitostmi. Kriminalisté nyní pátrají po dalších členech překupnického gangu.

Místní policie také vyslýchá řidiče, který jedenadvacetiletou dívku vezl na letiště. K jeho odhalení přispěly i záběry z bezpečnostních kamer na letišti.

„Vyšetřování stále pokračuje. Očekáváme, že soudní řízení, které bude rozhodovat o její vině nebo nevině, se uskuteční ještě v první polovině února. Přesný termín se ale bude odvíjet od toho, kdy bude ukončeno vyšetřování,“ doplnila Irena Valentová.

Pokud bude Češka odsouzena, bude nicméně obtížné dostat ji zpět do vlasti.

„Česko nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu. V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánská strana,“ vysvětlila Valentová s tím, že tato problematika spadá do gesce Ministerstva spravedlnosti ČR.