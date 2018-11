České želízko v ohni. Zahradil bude kandidovat na šéfa Evropské komise

„Je to pozitivní krok, jak pro Českou republiku, tak pro ODS,“ prohlásil podle České televize Jan Zahradil poté, co ho evropští konzervativci a reformisté (ECR) potvrdili jako lídra své kandidátky neboli Spitzenkadidata, jenž se bude ucházet o post šéfa Evropské komise.

Podle svých vlastních slov chce být Zahradil „spojnicí mezi euroskeptiky a federalisty“. Jak upozornila Česká televize, svou kampaň hodlá český europoslanec zahájit po 28. listopadu. Volební program sice zatím nezveřejnil, zmínil nicméně tři hlavní témata - a to „velký právní úklid“, volný obchod a unijní rozpočet, který bude umět reagovat na boj s migrací a efektivní ochranu vnějších hranic EU.

Thank you, @ecrgroup @ACREurope for supporting me as your #Spitzenkandidat to #EP elections 2019. I will be happy to challenge @ManfredWeber @TimmermansEU as the voice of pro-european but anti-federalist political force. Time for new #EU paradigm is up.https://t.co/cRKWZOxqAO