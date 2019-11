Druhá nejlidnatější země Afriky se po letech sovětské a čínské dominance obrací na Západ. Pro Česko je Etiopie z hlediska pomoci nejdůležitější zemí na kontinentu.

Etiopie - Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Palata

Budeme raději pomáhat včas na místě než potom řešit velké problémy s nelegální migrací u sebe doma. To je logika, kterou se řídí současná česká vláda, a to je také důvod, proč je dnes už víc než stomilionová Etiopie jedním z hlavních příjemců české rozvojové pomoci. Nehledě na to, že se tento stát, uznávaný desítky let zbytkem kontinentu za jakéhosi vůdce Afriky, stává i důležitým ekonomickým a obchodním partnerem, kde má Česká republika šanci navazovat na tradice vztahů jdoucí ještě do dob první republiky.