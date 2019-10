Snejvětší možnou pompou byl včera v Bělehradě přivítán předseda české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), kterého na jeho návštěvu Srbska doprovázelo i několik poslanců českého parlamentu. Přijal ho srbský prezident Aleksandar Vučić, mladá premiérka Ana Brnabicová, na Vondráčkovu počest se konalo zvláštní zasedání srbského parlamentu, na kterém šéf poslanců pronesl za velké pozornosti srbských médií projev o česko-srbských vztazích.

Předseda Poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší český ústavní činitel, v něm ale pohřbil naděje Srbů na zrušení uznání Kosova z roku 2008. „Považuji za čestné a férové tady před vámi říci, že nelze očekávat tak zásadní změnu pozice vlády České republiky v otázce uznání Kosova, neboť to podle mnohých expertů ani není možné,“ uvedl Vondráček.

To, že něco takového prohlásí, se dalo tušit i na základě vyjádření Andreje Babiše z úterních Lidových novin, kde premiér a předseda ANO zrušení uznání Kosova jednoznačně vyloučil.

Podpora vstupu do EU

Tuto, po návnadě hozenou prezidentem Zemanem pro Srby hořkou pilulku se ale Vondráček v projevu snažil Srbům osladit, jak jen mohl. Podpořil i Zemanovo vyjádření ke Kosovu. „Vím, proč je řekl, a vážím si jej za to,“ uvedl Vondráček před skoro plnou srbskou sněmovnou.

Poděkoval Srbům, že Československo jako stát uznali už 23. října 1918, ještě dříve než vzniklo, i za to, že se tak v dalších klíčových okamžicích českých moderních dějin, v letech 1938 i 1968 vždy jasně stavěli na českou stranu. „Jsme vašimi dlužníky a víme, že vám máme co oplácet,“ dodal Vondráček. Srbům slíbil pevnou podporu Česka v jejich snaze stát se co nejrychleji členy Evropské unie. A před vstupem, který se předpokládá po roce 2025, i co nejvolnější přístup srbských výrobků na trh EU.

Osladit hořkost ohledně Kosova se Vondráčkovi skutečně podařilo, o čemž svědčil závěrečný potlesk vestoje na konci jeho projevu.