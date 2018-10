Česko ve volbách uspělo. Zasedne v Radě OSN pro lidská práva

Ministerstvo zahraničí považuje zvolení za výsledek několikaleté práce české diplomacie a k zapojení do činnosti rady chce využít reputace, kterou si země vybudovala během předchozích funkčních období. „Česká republika bude vystupovat jako aktivní země usilující o lidskou důstojnost včetně ochrany lidských práv a podpory demokracie po celém světě,“ uvádí v tiskovém prohlášení.

Za své hlavní priority považuje ministerstvo zahraničí participaci ve veřejných a politických záležitostech, podporu fungování univerzálního pravidelného přezkumu stavu lidských práv a aktivní zapojení do reformních snah, které by měly směřovat k posílení Rady a její efektivity.

Rada pro lidská práva patří mezi nejvýznamnější orgány OSN. Tvoří ji 47 členů volených Valným shromážděním na tříleté funkční období. Každý rok dochází k obměně jedné třetiny členů. Rada zasedá třikrát ročně a jejím úkolem je dohled nad dodržováním lidských práv a prosazování jejich ochrany.

