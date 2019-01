Premiér Andrej Babiš (ANO) v úvodu podnikatelského fóra v Singapuru oznámil přítomným podnikatelům, že Česko v tomto státě opětovně otevře ambasádu. Zároveň zdůraznil, že vzájemné vztahy obou zemí netíží žádné problémy a Praha podporuje rychlou ratifikaci loňské dohody EU a Singapuru o partnerství, spolupráci a volném obchodu.

Babiš zahájil druhý den v Singapuru setkáním s honorárním konzulem České republiky Kwee Liong Seenem. Jeho práci v oblasti rozvoje vzájemných vztahů ocenil předseda vlády předáním pamětní stříbrné medaile Jana Masaryka.

Následně spolu s ministryní průmyslu a obchodu vystoupil na Česko-singapurském obchodním fóru, kde vyzdvihl hospodářské úspěchy Singapuru a hovořil o věcech, které mají obě země společné. Premiér zde také oznámil, že se s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem předběžně shodli na otevření ambasády v co nejkratší možné době.

Velmi zajímavý obchodní partner

„Singapur je v dnešní době z naší strany v oblasti obchodu bezpochyby vnímán jako velmi zajímavý. To dokazuje přítomnost zástupců českých firem. Singapur je spojenec, se kterým sdílíme hodnoty demokracie, práva a odhodlání bojovat proti terorismu v globálním měřítku,“ uvedl předseda vlády na podnikatelském fóru.

Premiér druhý den v Singapuru navštívil výzkumné centrum CETRAN a podnikatelské fórum, jednal s ministry financí a zahraničních věcí a pokřtil orchidej → https://t.co/hqH7kwgios pic.twitter.com/RmcH9NlmQn — Úřad vlády ČR (@strakovka) 15. ledna 2019

Po zahájení podnikatelského fóra jednal Babiš se singapurským ministrem financí Heng Swee Keatem a ministrem zahraničních věcí Vivianem Balakrishnanem. Tématem byla především podpora volného obchodu a snaha společně čelit ekonomickým výzvám současnosti. Podle premiéra je Singapur jedním z klíčových partnerů v oblasti jihovýchodní Asie.

Na konci dne český předseda vlády navštívil výzkumné centrum pro vývoj autonomních automobilů CETRAN. V průběhu návštěvy bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi VŠCHT a Nanyangskou technologickou univerzitou. Při prohlídce výzkumného centra si Andrej Babiš i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková vyzkoušeli projížďku autonomním vozidlem.

Vývoj autonomních elektrobusů

Premiér se dozvěděl detaily o vývoji autonomních elektrobusů a jejich zavedení do provozu v roce 2022. „Zajímavé je, že sami nevědí, jak to veřejnost přijme, protože nastupovat do autobusu, kde není řidič, může být pro lidi i psychologický problém. Ale tímto směrem přemýšlejí všichni výrobci aut i autobusů. To, že jsme podepsali spolupráci a můžeme na tom participovat, je pro nás prospěšné,“ řekl předseda vlády.

Kromě jednání navštívil Babiš také botanickou zahradu, kde slavnostně pokřtil orchidej. Květina nyní podle tradice ponese jméno českého premiéra Dendrobium Andrej Babiš. „Beru to jako velkou čest. Zahrada je fantastická. Dokonce jsme tady objevili i paní z Česka, která zde pracuje. Je vidět, že naši lidé jsou všude, že se neztratí,“ dodal premiér.

V odpoledních hodinách se předseda vlády s delegací přesunul ze Singapuru do Thajského Bangkoku, kde bude v pracovní cestě pokračovat.