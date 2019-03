„Vystupovali jsme v Belgii, Holandsku, Maďarsku, Rusku a dalších státech, ale s něčím takovým jsme se zatím nesetkali. Upřímně, vyrazilo nám to dech,“ řekl překvapený principál cirkusu Antonín Aleš televizi Markíza.

Starosta přitom jednal v souladu se svým předvolebním slibem. „Před volbami jsem uvedl, že takovéto aktivity se zvířaty neschvaluji. V těchto intencích jsem pak jednal i po volbách,“ tvrdí Igor Hianik, který neschvaloval ani vyvěšení reklamních poutačů na vystoupení cirkusu, jež se objevily v ulicích města.

Podle Hianika nedodržel principál cirkusu termín, do kterého měl městu oznámit, jestli mají nebo nemají zvířata. „I na základě tohoto opomenutí jsem jejich žádost zamítl,“ uvedl.

„Chtěl bych se pana primátora zeptat, jestli zná nějaký evropský cirkus, který zvířata nemá. V tom případě to totiž není cirkus, ale varieté. My neděláme nic špatného. Vždyť je to 300letá tradice a splňujeme veterinární podmínky Evropské unie,“ reagoval Aleš.

Podle principála vznikla cirkusu škoda minimálně ve výši tří tisíc euro (přibližně 76 tisíc korun), protože se o zákazu dozvěděl až na hranicích. „Ochránci zvířat to uslyší neradi, ale zvířata musela přenocovat v kamionech. Bohužel,“ dodává Aleš.

Další města vystoupení povolila

Představení českého cirkusu se nakonec konala v Senci. „Na Slovensku zatím neexistuje legislativa, která by něco podobného zakazovala. Za takové situace nevidím problém v tom, aby děti v Senci viděly i méně tradiční zvířata. Co se týče životního prostředí, je to podobné jako zoologické zahrady,“ řekl televizi Markíza starosta města Dušan Badinský.

Cirkus bude vystupovat i ve městě Nové Zámky. Tamní starosta Otokar Klein dokonce zvířatům donesl ovoce a zeleninu, zakázal však vyvěšení reklamních poutačů v ulicích města. „Souhlasím s tím, že týrání zvířat je nemístné. Jako chovatel psů jsem ale přesvědčen o tom, že zvíře se dá naučit a vychovat s láskou,“ uvedl Klein.

V dohledné budoucnosti by však cirkusová představení, kterých se účastní zvířata, mohla být zakázaná na celém Slovensku, upozornila televize Markíza. Příslušný zákon totiž mají tamní poslanci na stole přes rok. „Věříme, že brzy bude zveřejněn seznam zakázaných zvířat,“ uzavřela předsedkyně organizace Svoboda zvířat Pavla Dugovičová.