Český kickboxer vězněný na Zélandu vyhoštěn nebude, dostal povolení k pobytu

Karel Šroubek, po kterém od roku 2003 v souvislosti s vyšetřováním vraždy pátrá česká policie, se vyhne vyhoštění z Nového Zélandu. Tam si momentálně odpykává trest za přechovávání drog, po jehož vypršení mu hrozila deportace ze země. Novozélandská vláda mu však nyní udělila mimořádné povolení k pobytu, píše novozélandský zpravodajský server stuff.co.nz.

Vězení. Ilustrační snímekFoto: Shutterstock

Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003, když mu bylo 22 let – a to se zfalšovaným cestovním pasem svého přítele. Z České republiky uprchl krátce poté, co se stal svědkem incidentu, při němž byl v Praze zastřelen člověk. Podle jeho vlastních slov mu následně vyhrožovala dvojice zkorumpovaných policistů, kteří chtěli, aby lživě vypovídal a tím pomohl hlavnímu podezřelému – Štěpánu Císaři, který byl později za vraždu odsouzen k desetiletému vězení.

Jako Jan Antolík si na Novém Zélandu zařídil pohodlný život, když se stal úspěšným podnikatelem i uznávaným kickboxerem, upozornil novozélandský zpravodajský server stuff.co.nz. V roce 2009 ale byla odhalena jeho skutečná identita a česká pobočka Interpolu na něj vydala mezinárodní zatykač v souvislosti s vyšetřováním zmíněné vraždy.

Extáze za pět a půl milionů korun

K jeho vydání do České republiky ale nikdy nedošlo a Šroubek až do června 2016 svobodně pobýval na Novém Zélandu. Poté byl ovšem odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení za dovoz pěti kilogramů materiálu pro výrobu extáze, jejíž cena by na ulici činila asi 375 tisíc novozélandských dolarů (5,5 milionu korun). Po propuštění ho měl imigrační úřad vyhostit ze země jako nežádoucího. K tomu ale nyní nedojde.

Ministr pro přistěhovalectví Ian Lees-Galloway totiž přijal mimořádné rozhodnutí a udělil 37letému Čechovi povolení k pobytu na Novém Zélandu. Podle zpravodajského serveru stuff.co.nz ministr uvedl, že povolení k pobytu je svázáno s důležitými podmínkami, proč udělil povolení k pobytu právě pašerákovi drog, ani jaké jsou tyto podmínky, ale nevysvětlil.

Karel Šroubek se přitom v posledních 15 letech opakovaně dostával do konfliktu s novozélandskou policií a čelil hned několika obviněním v souvislosti s drogami a loupežemi. Zpravidla byl ale posléze zproštěn viny, nebo bylo jeho obvinění zrušeno, uzavřel server stuff.co.nz.