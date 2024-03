/Od zvláštního zpravodaje Deníku/ Japonsku zkomplikoval přípravu Expo v Ósace covid. Věci se ale už hýbou rychle kupředu, říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník český generální komisař pro Expo 2025 v Ósace Ondřej Soška.

Český generální komisař pro Expo 2025 v Ósace Ondřej Soška | Foto: Deník/Luboš Palata

Z toho, co jsme mohli vidět v areálu budoucího Expo 2025 v japonské Ósace, si člověk odnáší dojem, že není problém, že bychom nestíhali my, ale že hlavně nestíhají Japonci. Že je ještě čeká strašně moc práce na přípravě areálu ke stavbě výstavních pavilonů. Čím je to podle vás dané?

Japonsko bylo poměrně tvrdě zasaženo světovou pandemií covidu. Až do října 2022 bylo prakticky v lockdownu. Tehdy vznikla část zpoždění na japonské straně.

A vy sám osobně vidíte, že by se to nyní hýbalo rychle kupředu?

Já na místo výstaviště jezdím pravidelně a poměrně často. A je vidět, že věci se opravdu hýbají poměrně rychle kupředu.

Takže to podle vás Japonsko stihne připravit včas?

Ano, věřím, že japonská strana dodrží to, co slibuje. Že ke konci roku bude celý areál z japonské strany plně připraven.

Tedy že se tam budou moci stavět národní pavilony, včetně českého?

Národní pavilony se začínají stavět už nyní. Podobně jako my je na tom celá řada dalších zemí, když očekáváme vydání stavebního povolení během března. Od dubna by pak měly začít stavební práce na pavilonech.

Česko muselo dělat na svém pavilonu speciální zkoušky, abychom přesvědčili Japonce, že naše dřevo je tvrdší a na stavbu v zóně zemětřesení lepší než to japonské. Proč jsme použili to české?

Cílem světových výstav je ukázat to nejzajímavější, co mohou země nabídnout. Proto i my jsme od počátku chtěli postavit pavilon, který je zajímavý a který ukáže maximum českých materiálů a českých technologií. České lepené dřevěné panely společně se skleněnou fasádou dovezeme z Česka. Naše dřevo je výrazně pevnější než japonské. Japonci si na to vyžádali speciální laboratorní testy. Testy dopadly velmi dobře. Japonská strana je nyní spokojena. Máme signály, že do konce března od japonských úřadů stavební povolení obdržíme. Věříme, že bude hladká doprava lodí přes Suezský průplav.

V Japonsku výrazně vzrostly ceny stavebních prací. Vejdeme se ještě do rozpočtu?

Kvůli covidu a světovému geopolitickému napětí zažívá Japonsko nejvyšší inflaci za posledních čtyřicet let. Inflace ve stavebnictví je ještě vyšší a dosahuje desítek procent. Ale tím, že většina materiálu, který budeme na stavbu potřebovat, je z Česka, tak to nebude mít tak zásadní vliv na rozpočet naší účasti na Expo. Samozřejmě, že inflace je i v Česku. Ceny některých stavebních materiálů šly nahoru i u nás, ale není to rozhodně tolik jako v Japonsku.

Covid v Japonsku neskončil. Čapkova Bílá nemoc je tu knižním hitem

Architektonický projekt českého pavilonu zaujal podle zdrojů Deníku i japonskou císařskou rodinu. Máte příslib návštěvy významné členky císařského rodu?

Já jsem velice rád, že návrh českého pavilonu, který byl vybrán v otevřené architektonické soutěži, byl úspěšný a byl dobře přijat odbornou komunitou i širokou veřejností. A ano, máme jisté náznaky, že návrh byl oceněný i v japonském císařském paláci. Je tedy možné, že někdo z císařské rodiny do našeho pavilonu zavítá.

Zdroj: Deník/Luboš Palata