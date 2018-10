Čech odsouzený ve Francii za převoz migrantů se odvolal. Pomůže Macron?

Český řidič Jiří Sagan, kterého v úterý francouzský soud odsoudil k trestu 18 měsíců vězení za pašování migrantů, se proti rozsudku odvolal. Uvedl to jeho právník Ladislav Drha s tím, že takzvané blanketní odvolání neobsahuje odůvodnění, ale otevírá cestu pro další právní kroky. Český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ve věci již interpeloval Evropskou komisi a obrátil se také na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Advokát Ladislav Drha, který se projednávání případu nezúčastnil a nyní jedná o jeho převzetí, odmítl poskytnout další podrobnosti, napsaly České noviny. Argumentoval tím, že nebyl zbaven mlčenlivosti a zájem klienta je na prvním místě.

Odsouzený osmapadesátiletý řidič Jiří Sagan měl čas na odvolání proti verdiktu do dneška. Soud ho potrestal za pašování migrantů poté, co na začátku července v chladícím boxu jeho kamionu, se kterým jel z Francie do Velké Británie, objevila policie 15 Iráčanů. Sagan se u soudu bránil s tím, že o migrantech nevěděl a do kamionu vlezli bez jeho vědomí.

Bojuje za něj europoslanec

V případu se také angažuje český europoslanec Tomáš Zdechovský, který obvinil francouzskou justici, že odsoudila nevinného muže. „Případ Jiřího Sagana mě doslova šokoval, protože zatím jsme (v obdobných případech) řešili jen pokuty s britskou stranou. Francouzská policie sice potvrdila, že v kamionu žádní černí pasažéři nejsou, Britové je tam však objevili. Nyní Francouzi sice konali, ale jsem přesvědčen, že zcela nespravedlivě potrestali nevinného,“ uvedl Zdechovský v tiskové zprávě.

Podle Zdechovského je na celém případu nejskandálnější to, že proti panu Saganovi nemá francouzská justice žádný přímý důkaz, jde spíše o řadu domněnek a předsudků vyplývajících z toho, že je občanem z francouzského pohledu „východních států“.

„Panu Saganovi prověřovali telefon, maily, účty jeho i rodiny a nikde neobjevili žádné podivné transakce nebo podezřelé hovory. I přímo zachycení běženci vypovídali v jeho prospěch s tím, že opravdu o ničem nevěděl a oni mu do vozu násilně vnikli. Přesto dostal zmiňovaných 18 měsíců,“ doplňuje Zdechovský, který se nyní chystá poslat dopisy na francouzskou i českou vládu a další velvyslance a orgány justice.

„Musíme prezidentovi Macronovi jasně ukázat, že s tímto přístupem k řešení ilegální migrace se Francie nemůžu považovat za právní stát! Budu požadovat okamžité propuštění pana Sagana a kompenzaci rodině, které způsobili opravdu nemalé problémy,“ uzavírá Zdechovský s tím, že s rodinou pravděpodobně sepíše i petici za propuštění českého řidiče.

Sagan s přítelkyní, její dcerou a vnučkou žije dočasně ve Španělsku, kde si jeho družka Gabriela Kotoučková léčí rakovinu. Její nemoc jí nedovolí pracovat, na svém příteli je finančně závislá. „První reakce byla šok a pocit bezpráví,“ uvedla v úterý Kotoučková pro televizi Prima.