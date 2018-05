Čeští vývojáři uspěli v Řecku s odvoláním. Soud jim snížil podmínku za "špionáž"

Programátoři Ivan Buchta a Martin Pezlar vyvázli u řeckého soudu s podmínkou, kterou jim soud nakonec snížil na 18 měsíců, ze kterých si již čtyři měsíce odseděli ve vazbě. Za to, že si na dovolené fotili vojenské objekty jim hrozilo až dvacet let vězení za špionáž. Řecká tajná služba je sledovala po celou dobu jejich dovolené.

Vývojáři počítačových her Ivan Buchta (vlevo) a Martin Pezlar.Foto: DENÍK/Attila Racek

Původní verdikt zněl dva a půl roku podmíněně, kvůli čemuž se oba Češi odvolali.

„Oba dva to nechtějí dále medializovat. Mohu vám proto potvrdit pouze výši trestu,“ potvrdila Deníku mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. „Soud původní trest třicet měsíců snížil na osmnáct měsíců. Jelikož ale obžalovaní strávili čtyři měsíce ve vazbě, jde celkem o čtrnáct měsíců. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o podmíněné tresty. Oba dva trest přijali a k nejvyššímu soudu se odvolávat nebudou,“ komentuje Valentová rozsudek soudu, který rozhodl 7. května.

Podle tamních úřadů měli oba Češi jako zaměstnanci softwarové firmy fotit před pěti lety vojenské objekty nedaleko turecké hranice. Obvinění tvrdili, že nefotili jako špióni nebo na zakázku pro počítačové hry, ale jen jako turisté. Hru měli již v té době hotovou, jeli se jen podívat na místo, kde se odehrává.

Kvůli oběma Čechům, kteří byli v prosinci 2012 zadrženi na ostrově Limnos, se ještě téhož roku angažoval i tehdejší premiér Petr Nečas. Ten se sešel s řeckým premiérem Samarasem a prezident Václav Klaus kontaktoval řeckou hlavu státu. Češi byli uvězněni a propuštěni až na kauci deset tisíc eur za oba v lednu 2013. Ve vězení strávili 129 dní.

První zprávy řeckých médií uváděly v roce 2012, že zadržení v době, kdy pracovali pro společnost Bohemia Interactive, pořizovali na ostrově fotografie pro novou počítačovou hru Arma 3. Jak obvinění Češi, tak Bohemia Interactive popřeli, že se do Řecka vydali pracovně.

Až 30 let vězení

Podobný případ vzbudil pozornost v říjnu 2011, kdy byli tři Češi zatčeni pro podezření ze špionáže v Zambii. Podle obvinění tamních úřadů fotografovali vjezdy do kasáren a základnu zambijského letectva, za což jim hrozilo až 30 let vězení. Z vazby byli po týdnu propuštěni na kauci, ale nesměli opustit zemi a museli se hlásit na policii. Koncem prosince 2011 se trojice Čechů, která všechna obvinění odmítala, vrátila tajně do ČR a Zambie pak na ně vydala zatykač. Loni v dubnu bylo ale soudní řízení s nimi v Zambii zastaveno.