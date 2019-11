Generální audience u papeže byla součástí české národní pouti, které se ve Vatikánu od pondělí účastní přes 2000 poutníků z Čech a Moravy. Připomínají si chvíle před 30 lety, kdy papež Jan Pavel II. kanonizoval Anežku Přemyslovnu. Už po 07:00 stáli poutníci ve frontě na bezpečnostní prohlídku, aby se po 09:00 dočkali příjezdu známého papamobilu s hlavou katolické církve.

Na cestu speciálním autem mezi jednotlivými sektory na náměstí přizval papež do auta několik českých dětí, které měly české vlajky stejně jako mnozí poutníci. Českým účastníkům audience bylo vyhrazeno místo hned pod pódiem. Na cestě k pódiu byla už také od rána připravena socha sv. Anežky. Papež při projíždění náměstím bral některé děti do náručí a žehnal jim. Mezi nimi byla i dvouměsíční Edita Agnes, s níž přijeli na pouť mladí manželé. Jejich rodiče byli ve Vatikánu i před 30 lety. Cestu automobilem s mnoha zastaveními provázel nadšený jásot věřících.

Na generální audienci, které papež udílí vždy ve středu, může přijít kdokoli z veřejnosti. Dnes bylo mezi čekajícími z mnoha zemí světa i několik nevěst ve svatebních šatech, mnozí s sebou berou malé děti včetně novorozenců v touze získat pro ně požehnání.

Sochu sv. Anežky předal papeži královéhradecký biskup Jan Vokál, který byl předsedou přípravného poutního výboru. Papež se na závěr audience pozdravil s kardinálem Dominikem Dukou a českými biskupy i s delegací politiků. Ochotně se s těmi, koho k němu ochranka pustila, fotografoval a tisknul ruku.

Socha sv. Anežky je odlita z bronzu a ze stříbra a jsou na ní fragmenty skleněných sklíček v barvách české trikolory. Spodní část zdobí naznačené stuhy s částí otisků prstů dárců, další z nich otištěné na papíře vložil sochař do těla plastiky. Vrcholek díla tvoří koruna, jeden z atributů světice. Celý objekt je koncipován jako relikviář, přičemž schránka pro relikvii se nacházejí pod korunou. Ostatky svaté Anežky ale zatím nebyly nalezeny.

Setkání s papežem jako duchovní zážitek a posila

Jako velký duchovní zážitek a pocit sounáležitosti a svobody popisují čeští a moravští věřící své dojmy z účastni na národní pouti do Vatikánu a setkání s papežem Františkem. Třídenní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České dnes odpoledne skončí bohoslužbou v bazilice sv. Jana v Lateránu, pro mnohé ale vrcholem byla dopolední generální audience u papeže. Mnoho ze stovek poutníků si přivstalo, aby mohli být brzy na místě a dostat se co nejblíže papeži Františkovi.

Měli zkušenosti z předchozích dnů, kdy i na bohoslužby do velkých bazilik ve Vatikánu i jinde v Římě je třeba projít bezpečnostní prohlídkou a čekat ve frontách. Věděli, že je třeba sedět či stát ve vyhrazených sektorech co nejblíže zábranám kolem cesty, po níž papež projíždí v papamobilu. V dešti čekali i přes dvě hodiny, slunce se nad náměstím svatého Petra objevilo až na samém konci audience, kdy česká delegace předávala papeži Františkovi sochu sv. Anežky.

"Celé to setkání tady v Římě bylo úžasné v tom, že před 30 lety jsme byli účastníky svatořečení Anežky. Teď nás naše děti sem vzaly po 30 letech, protože byly nadšené z toho, jak jsme jim to dokázali předat," řekl ČTK Zbyněk Král, který se pouti zúčastnil s manželkou, dětmi i vnoučaty.

"To, co jsme tu zažili za tři dny, gradovalo do dnešní audience. Dcera vzala naši vnučku, která má dva měsíce a je křtěná Edita Agnes, a když projížděl kolem nás svatý otec, nechal si ji podat přímo do papamobilu a políbil ji. Máme z toho ohromnou radost a zážitek na celý život," uvedl.

"Je to velký duchovní zážitek, z národní pouti, ze sounáležitosti, z víry, ze svobody a poděkování svatému otci a všem, kdo to zorganizovali, že jsme tu mohli být," řekla ČTK a ČT Karolína Kykalová z Prahy. "Bylo to úžasné, i to, co jsme prožili včera, nedá se to jinak popsat," řekl Pavel Balšík z Brna.

Českých a moravských poutníků přicestovalo do Vatikánu přes 2000. Před 30 lety jich bylo k 10 tisícům a mnozí za potřebná povolení k vycestování dali skoro celý měsíční plat a málokdo věřil tomu, že komunistický režim povolí tolika lidem cestu na Západ. To, že se to podařilo, spolu se svatořečením české patronky, pak mnozí vnímali jako předzvěst příchodu svobody do českých zemí.