Čeští vojáci v Afghánistánu pomstili své padlé druhy. Zabili strůjce útoku

Obsluha normalizačního stroje. Společnost Ekotrend Ludky, s.r.o. se sídlem v Ludkovicích, zabývající se výrobou PVC drtí a granulátů, hledá do nepřetržitého provozu pracovníka na HPP. Hrubá mzda 25.000 – 30.000 Kč. 12hodinová směna (denní/noční). Nab.: finanční jistotu, spolehlivost, férové jednání, 120-140 Kč/1hod., měs. odměny v závislosti na přístupu k práci. Požadujeme: výborný zdravotní stav, zodpovědnost. Kde: Ludkovice, okres Zlín.

Do japonsko korejské restaurace v centru Prahy hledáme posilu do našeho týmu na pozici pomocná síla do kuchyně a mytí nádobí. Jsme menší, útulná restaurace s přátelským kolektivem a chutnou, luxusní gastronomií. Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosíme o kontaktování na níže uvedené telefonní číslo.