Česko původně vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým dorazil do Turecka v úterý. V neděli se k němu připojí další dva hasiči, kteří v noci odletěli armádním letounem CASA spolu s nákladem humanitární pomoci a vybavením pro hasiče. Součástí humanitární pomoci je především oblečení.