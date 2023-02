Pro zajištění bezpečnosti ve městě je podle mluvčího nasazená armáda a policie. „V oblasti bylo zaznamenáno určité napětí - týmům se doporučuje, aby při provádění průzkumu nebo při práci na sutinách měli rovněž k dispozici tlumočníky či průvodce. Český tým se s žádným problémem přímo nesetkal,“ podotkl. Tým se podle něj necítí nijak ohrožen, nejsou potíže ani konflikty.

Počet záchranných týmů v oblasti Adiyamanu se postupně snížil z pondělních 21 na středečních šest mezinárodních skupin, z nichž dvě byly z USA. „Podle statistik evidovaných v systému operací týmů USAR stojí čeští hasiči za vyproštěním více než čtvrtiny všech obětí ve městě,“ uvedl Kozák. Minulý týden čeští záchranáři ze sutin zachránili také dva živé lidi, další živou ženu pomohl v troskách najít kolegům z jiného týmu pes české kynologické skupiny.

Záchranáři se do ČR vrátí v pátek odpoledne, měli by přiletět v 15:40 na pražské letiště. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje na 19:35. Letadlo společnosti Smartwings a dva letouny české armády do Turecka dopraví deky ze skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR), spotřební zdravotnický materiál nakoupený z programu Medevac i 500 traumasetů od Českého červeného kříže, uvedl Kozák. Část českého týmu se tak připravuje k převzetí humanitární pomoci a ke zrušení tábora v Adiyamanu. Záchranáři v Turecku nechají podle mluvčího čtyři ze svých 11 stanů, které se zde používají. Dosud je měl k dispozici záchranný tým z USA, na základě tureckého požadavku se přesunou do evakuačních táborů.

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo podle posledních údajů přes 41 tisíc obětí. Z toho víc než 35 400 mrtvých je v Turecku. Zraněno bylo přes 100 tisíc lidí. I desátý den po zemětřesení ale záchranáři v Turecku ve středu vyprostili ze sutin tři živé ženy a dvě děti. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.

Počet obětí silného zemětřesení v Turecku se zvýšil na 36.200 lidí. Dnes ráno to po dvou dnech od poslední bilance uvedl turecký úřad pro řešení následků katastrof (AFAD). Předchozí bilance mluvila o 35.400 mrtvých. V sousední Sýrii, kde bilance nebyla už několik dní aktualizována, zemřelo kvůli silným otřesům podle výpočtů agentury Reuters nejméně 5800 lidí. V obou zemích je tak celkově zhruba 42 tisíc obětí.

AFAD dnes také uvedl, že v oblasti zasažené dvěma silnými otřesy seismologové zaznamenali od 6. února zhruba 4300 dalších otřesů.

Turecká vláda ve středu podle televize Al-Džazíra oznámila, že zatím eviduje celkem 50.576 zřícených či značně poškozených budov. Úřady v deseti postižených provinciích zkontrolovaly více než 387 tisíc budov, z nichž téměř 12 tisíc bude muset být co nejrychleji zbouráno v provincii Gaziantep, na 10.900 se musí zbourat kvůli značnému poškození v provincii Hatay a 10 777 v provincii Kahramanmaras.

Dnes má oblast postiženou zemětřesením navštívit generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Několik dní není aktualizována bilance obětí v Sýrii. Podle výpočtů agentury Reuters na základě údajů od OSN a vlády v Damašku na severu země zemřelo nejméně 5800 lidí.