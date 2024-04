Přibývá destinací, jejichž představitelé se rozhodli bojovat s takzvaným overtourismem čili přebytkem turistů. Ten trápí z evropských míst nejvíce chorvatský Dubrovník. Na celé řadě míst na starém kontinentu, i mimo něj, proto návštěvníky čekají nová opatření a zákazy.

Chorvatské město Dubrovník | Foto: ČTK

Milovníky Chorvatska loni zaskočila zpráva, že Dubrovník zavádí nové přísné omezení. Konkrétně se objevila informace, že v centru bude zakázáno tahat kufry na kolečkách a turisté je budou muset nosit v rukách, jinak jim hrozí pokuta.

Nakonec se ukázalo, že jde o omyl. „Správa města Dubrovník ve skutečnosti toto pravidlo nezavedla a ani ho nemá v úmyslu zavést,“ informovalo v prohlášení ještě loni Chorvatské turistické sdružení. Město pouze zveřejnilo video, v němž připomíná turistům, jak by se měli v historickém jádru chovat - a kromě upozornění, aby se v ulicích nepromenovali v plavkách, zaznělo i doporučení vyvarovat se hluku, jaký způsobuje tahání kolečkových kufrů.

Výsledek eskapády ovšem nic nemění na tom, že chorvatský Dubrovník patří v Evropě k turisticky vůbec nejvytíženějším místům. Holidu z roku 2019 jej dokonce označil za turisty nejpřeplněnější místo na starém kontinentu, kdy na jednoho místního připadá za rok 36 návštěvníků. A město vůči takzvanému overtourismu už muselo přijmout několik opatření.

Ta se dosud dotkla především organizovaných zájezdů. Město třeba omezilo počet autobusů, které smí ve stejnou dobu dojet ke vstupní bráně do historického centra. Stejně tak zavedlo nová pravidla pro velké lodě. „Určili jsme, že zde nesmí kotvit najednou více než dvě obří výletní lodě. A že v přístavu musí tato plavidla setrvat nejméně osm hodin,“ přiblížil v rozhovoru pro web Time Out starosta Dubrovníku Mato Franković.

Podle něj se zatím Dubrovník snaží množství turistů k odpovědnému chování spíše vychovávat prostřednictvím videí a upozornění, než za něj pokutovat, nebo regulovat vstup do historického centra. Mezi dalšími - nejen evropskými - destinacemi, které bojují s podobným problémem, už ale tímto přístupem začíná být spíše výjimkou.

Vstupenka do Benátek

Třeba italské Benátky od letoška spouští rezervační systém pro vstup do města. Týkat se bude turistů, kteří do destinace přijíždí pouze na otočku, nebo s cestovní kanceláří. „Od 1. června budou muset mít skupinky při prohlídce města maximálně 25 lidí, nebudou se moct zastavit na mostech a v úzkých uličkách,“ připomíná web Lonely Planet.

Testovací systém pro ty, kdo přijedou na vlastní pěst, se zatím týká období od 25. dubna do 14. července (převážně víkendů). Všichni návštěvníci města budou muset v tyto dny zaplatit vstupní poplatek 5 eur za dospělého (děti do 14 let neplatí), a následně se při vstupech do města prokázat poukazem s QR kódem, jinak jim hrozí až několik set eur pokuty. Stejně tak si QR kód budou muset vygenerovat i návštěvníci, kteří budou v Benátkách i nocovat, místo poplatku jim ale bude stačit zaplatit pobytovou daň. Podmínky lze najít na tomto webu.

Přeplněné ulice Benátek v době konání Benátského karnevalu.Zdroj: Deník/Eliška Gáfriková

Pokud se systém osvědčí, očekává se, že jej v příštích letech Benátky zavedou celoročně.

Drahý výšlap

Podobný krok nyní začala zvažovat i španělská Sevilla. Jedním z jeho největších lákadel je náměstí Plaza de España. Velké množství neukázněných turistů je ale pro historickou lokalitu nebezpečné - zůstávají po nich třeba poškozené fasády. A tak se vedení Sevilly rozhodlo pro razantní krok.

„Plánujeme náměstí uzavřít a účtovat turistům vstupné, z něhož uhradíme jeho zachování a zajištění bezpečnosti,“ informoval jen nedávno na sociální síti X starosta Jose Luis Sanz. Termín zpoplatnění ani jeho výše zatím nejsou známy.

To v Japonsku už mají určené i detaily svého počínajícího boje s přílišným přílivem turistů. Místním vadí chování návštěvníků hory Fudži. „Mezi neduhy, které sužují tohle populární místo, patří lidské dopravní zácpy, podhůří poseté odpadky a nevhodně oblečení turisté – někteří se pokoušejí o výstup v sandálech,“ konstatuje CNN.

Místní politici proto před pár dny odhlasovali, že již brzy bude moci denně na horu vystoupat jen čtyři tisíce lidí, a každý z nich navíc za výstup zaplatí v přepočtu 312 korun. „Na stezkách a v jejich okolí navíc přibudou průvodčí, kteří budou dohlížet na bezpečnost a upozorňovat návštěvníky na porušení pravidel,“ dodává CNN.

Nevratné poškození

Některá města už v minulosti zavedla méně nápadná opatření, která ale mají stejný cíl. Třeba v Římě už několik let není možné sedět na Španělských schodech či na okraji Fontany di Trevi, aby se tyto památky neničily, připomíná magazín National Geographic.

A například představitelé španělské Barcelony se rozhodli, že od množství turistů získají víc peněz do městské pokladny - a loni zvedli turistickou pobytovou daň, která se liší v závislosti na typu ubytování.

Destinace bojující s overtourismem to všechno nedělají jen tak - neudržitelné množství turistů prokazatelně znamená zhoršení životních podmínek domácích a poškozování ulic, památek či přírody.

Příkladem toho, co overtourism dokáže, je třeba slavná thajská pláž Ao Maya. Tu ohromný příliš návštěvníků zásadně poškodil. V roce 2022 se sice turistům opět otevřela, nyní už ale s řadou omezení. „Plavání je zakázáno a za jednu hodinu může na pláž vstoupit jen 375 návštěvníků,“ konstatuje web Lonely Planet.