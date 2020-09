Česko, Rakousko a Slovensko neplánují kvůli koronavirové krizi vzájemně omezit cestování. Vyplynulo to z dnešního prohlášení premiéra Andreje Babiše po jeho dnešní schůzce s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a slovenským kolegou Igorem Matovičem ve Vídni.

Data - půl roku s koronavirem | Video: Redakce

"Dostal jsem příslib, že nedojde k omezení styku mezi našimi zeměmi. To by nebylo pro naše ekonomické vztahy a pro cestovní ruch dobré. Jde o to, jak najdeme balanc mezi ochranou zdraví pro naše občany a nějakým ekonomickým výhledem, který by zabezpečil to, abychom z této krize co nejdříve odešli," uvedl Babiš.