„Policisté byli šokováni. Přestože se denně potýkají se vším možným, od nepovolených střelných zbraní až třeba po nelegální brusinkovou omáčku, objevit v odbaveném zavazadle živé zvíře, je poměrně vzácnost,“ uvedla pro portál CNN mluvčí vládní agentury TSA Lisa Farbsteinová. Kočičí srst dokonce trčela z kufru mezi zipy.

Byla to nehoda

Předvolaný cestující nezvyklý obsah svého kufru vysvětlil tak, že to nebyla jeho kočka, údajně patřila někomu jinému z domácnosti. Do kufru se mělo zvíře dostat nepozorovaně a zavinit tak to, že cestující svůj let zmeškal a odletěl o den později.

Deník New York Post doplnil, že by už měl být zvířecí černý pasažér zpátky bezpečně doma. „Naše kočky si rády prohlížejí tašky nebo krabice a jedna z nich mu při tom zřejmě vlezla do kufru. Byla to jen nehoda,“ řekla majitelka kočky Brooklyn Alixová a popřela tak spekulace o tom, že jí byl domácí mazlíček ukraden. „Bál jsem se, že bude vyděšený, ale cestou zpátky ani nemňoukal. Dělal, jakoby se nic nestalo,“ uvedl její snoubenec, který kočku vyzvedl na letišti.

Zbraně, živá zvířata ale i lidská lebka

Zrzavé zvíře patří mezi další bizarní předměty, které v poslední době nalezli zaměstnanci amerických letišť. Na začátku měsíce byla například na mezinárodním letišti Fort Lauderdale-Hollywood nalezena v jednom z kufrů zbraň, kterou cestující zabalil do igelitu a nacpal do syrového kuřete. Mezi další podivné nálezy v kufrech patřil pytel plný úhořů, lidská lebka, dělová koule a různé typy zbraní, včetně speciálně upraveného floggeru, tedy několikasvazkového biče.