Jenže když 2. března 1978 dorazilo několik vesničanů na hřbitov, zůstali v šoku. Tam, kde se nacházel hrob slavného herce, zela vykopaná jáma. Rakev byla pryč. „Zloději rakev vykopali a pak ji museli odtáhnout poměrně daleko do auta. Lidi toto zvěrstvo opravdu vyděsilo,“ přibližuje Farout Magazine.

Zdroj: Youtube

Verzí, kdo se odvážil provést tento hrůzný čin, začalo rychle kolovat hned několik. Nakonec se ukázalo, že pohnutky těch, kteří se rozhodli poškodit hrob a ukrást mrtvolu, byly zcela přízemní. Chtěli totiž peníze.

Zaplaťte a dostanete tělo

Na místo okamžitě přijeli policisté a zpráva se dostala do médií. „Různé zdroje tvrdily, že tělo museli ukrást fanoušci, kteří jej chtěli uchovat jako relikvii. Kolovala také historka, že za činem stojí místní antisemité, neboť se říkalo, že byl Chaplin Žid a někomu tak mohlo vadit, že je pohřben na křesťanském hřbitově. Další verzí bylo, že ostatky vzali neonacisté, neboť se chtěli Chaplinovi pomstít za jeho snímek Diktátor (ve kterém si dělal legraci z nacistického vůdce Adolfa Hitlera, pozn. red.),“ nastiňuje web History Today.

Charlie Chaplin ve svém filmu Diktátor, v němž parodoval nacistického vůdce Adolfa HitleraZdroj: Wikimedia Commons, United Artists, volné dílo

Brzy se ale zjistilo, že pravda je někde zcela jinde. Chaplinově vdově Ooně totiž začal volat muž, který ji žádal, aby zaplatila výkupné 600 tisíc dolarů, a pak rakev s ostatky vrátí. Představil se jako pan Rochat. „V následujících několika týdnech zloději zavolali Ooně a jejímu právníkovi celkem sedmadvacetkrát,“ zmiňuje Farout Magazine.

Vdova ale platit nemínila. „Charlie by si pomyslel, že je to směšné,“ okomentovala své rozhodnutí.

Podobně odpovídala i zločincům do telefonu. „Můj manžel je v nebi a v mém srdci,“ dala jim najevo, že výkupné nedostanou. A tak pachatelé přitvrdili - začali jí vyhrožovat, že ublíží jejím nejmladším dětem.

Charlie Chaplin s manželkou Oonou a jejich společnými potomky v roce 1961Zdroj: Wikimedia Commons, Associated Press photographer, volné dílo

Mezitím se ale nad zloději začala stahovat smyčka. „Po telefonátech začali policisté monitorovat jak telefonní spojení na Oonu, tak sledovat dvě stě telefonních budek v okolí,“ píše web History.

Hrob v kukuřičném poli

Zloděje se jim nakonec povedlo chytit po dvou měsících od krádeže. Jednoho z pachatelů přistihli přímo při telefonátu v jedné ze sledovaných telefonních budek. „V poutech skončili dva automechanici - imigranti. Polák Roman Wardas a Bulhar Gantscho Ganev pak 17. května 1978 dovedli vyšetřovatele k Chaplinovu tělu, které provizorně pohřbili na kukuřičném poli asi míli od hercova domu,“ uvádí web History.

Oba muži policistům svorně tvrdili, že neplánovali Chaplinovu mrtvolu jakkoliv poškodit. Prý jen doufali, že krádeží ostatků a vydíráním vyřeší své problémy s penězi. K činu je prý inspiroval novinový článek. Jak uvádí list The Guardian, čtyřiadvacetiletý Wardas u soudu řekl, že přišel o práci a zhruba v té době narazil na senzační zprávu o ukradení rakve s ostatky v Itálii. „A tak mě napadlo, že ukryju tělo Charlieho Chaplina a vyřeší to všechny mé problémy,“ prohlásil při soudním líčení. Se svým plánem se svěřil kamarádovi, který mu pomohl odnést rakev a pohřbít tělo jinam.

Jedenáct měsíců mučení. Když Korejci zajali americkou loď, hrozila jaderná válka

Zloději pak u soudu řekli, že manipulovat s rakví jim nedělalo žádný problém. „Nepociťoval jsem to jako hnusné, když jsem otevíral rakev. Původně jsem to chtěl schovat hlouběji do té samé díry, kde byl pohřben, ale pršelo a země byla příliš těžká,“ popsal Wardas.

Jako „mozek“ celé operace jej soud odsoudil na čtyři a půl roku těžkých prací. „Ganev pak dostal osmnáctiměsíční podmínku, protože soud rozhodl, že měl na celém zločinu menší podíl,“ dodává server History.

Hrob Charlieho Chaplina na hřbitově ve švýcarské vesnici Corsier-sur-Vevey. Nyní je zalitý betonem, aby už se nikdo nedostal k rakviZdroj: Wikimedia Commons, Philoum, CC BY-SA 3.0

Po nalezení ostatků tělo Chaplina rodina opět pohřbila na stejném místě. Tentokrát se už ale rozhodla hrob lépe zabezpečit. „Rakev byla uložena do betonového hrobu, aby už se nezopakovalo nic podobného,“ zmiňuje server History.

Záhada smrti následníka trůnu

Příběh krádeže těla legendárního komika není jediným podobným známým případem. Zloději se v minulosti vloupali i do hrobů dalších slavných lidí. Činy se lišily zejména motivací - v jednom případě se ostatky staly trofejí sběratelů, jindy šlo o pokus vyřešit letitou záhadu a v některých případech dokonce zločinci výměnou za mrtvolu doufali v propuštění blízkých z vězení.

Tajemná sebevražda následníka trůnu: Princ Rudolf ji spáchal i se svou milenkou

Několikrát se například různí lidé vloupali do hrobu baronky Mary Vetserové. Ta zemřela jako sedmnáctiletá v roce 1889 na rakouském loveckém zámečku Mayerling společně se synem císaře Františka Josefa I., následníka trůnu prince Rudolfa. Příčina smrti obou lidí je dodnes neznámá, neboť se Habsburkové postarali, aby se o tom, co se na Mayerlingu skutečně stalo, nikdy nikdo nedozvěděl.

Nejrozšířenější teorií je, že milenci Rudolf a Mary spáchali sebevraždu, kolovaly ale i historky o tom, že Rudolf Mary zabil. Jelikož se ale k tělu následníka trůnu, pohřbeného ve vídeňské Kapucínské kryptě dostat nedá, cílem zájmu se staly ostatky Mary, které byly pohřbeny tajně na malém hřbitůvku ve vesnici nedaleko Mayerlingu.

Korunní princ Rudolf Habsburský a jeho milenka Mary Vetserová. Pár společně zemřel 30. ledna 1889 na zámečku Mayerling, podle všeho Rudolf s Mary spáchali sebevraždu. Jejich smrt je ale dodnes obestřená tajemstvímZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Mayerling Museum, volné dílo

O existenci jejího hrobu se nevědělo až do zhroucení monarchie v roce 1918. Poté se hned dvakrát do rakve dívky někdo vloupal. Poprvé k tomu došlo v roce 1945, kdy hrob vyplenili sovětští vojáci. Po jejich řádění prošla hrobka opravou jen povrchně a kosti byly znovu uloženy do nové rakve až v roce 1959.

V roce 1992 se ale v novinách objevily zprávy, že hrob Mary Vetserové je opět poškozený. Krypta byla následně otevřená a ke zděšení všech se zjistilo, že rakev v ní je prázdná. Policisté po krátkém pátrání zjistili, že kosti odcizil obchodník s nábytkem Helmut Flatzelsteiner z Puchenau, který se zajímal o události v Mayerlingu.

Hrobka Mary Vetserové, milenky korunního prince Rudolfa, na hřbitově ve vesničce Heiligenkreuz. Mary zde byla pohřbena tajně. O existenci jejího hrobu se nevědělo až do roku 1918. Hrobka byla dvakrát násilně otevřena, současnou podobu získala v 90. letechZdroj: Wikimedia Commons, Peterpol48, CC BY-SA 4.0

Po znovunalezení se Maryina kostra odeslala do forenzní laboratoře, aby DNA testy potvrdily, zda Flatzelsteiner nelže a do hrobky byly opravdu uloženy její ostatky. Šlo o jedinečnou příležitost zjistit o osudu Mary víc. Jenže její vzdálení příbuzní po krátkém čase změnili z nezjištěných důvodů názor a zpráva o tom, co přesně kosti dívky naznačují o její smrti, se na veřejnost dostala ve značně okleštěné podobě. Potvrzovala pouze, že ostatky patří zhruba osmnáctileté ženě, zesnulé před přibližně 115 lety, s dírou po výstřelu v lebce a oblečené do oděvu z konce 19. století, vyrobeného v jednom z vídeňských salonů.

Aby pozůstalí po Vetserové zabránili dalším podobným incidentům, jako byla krádež jejích ostatků, v devadesátých letech nechali kovovou rakev nešťastné baronky uzamknout a v hrobce ji důsledně zasypat hlínou.

Složitý život Beethovena: Z týraného génia vyrostl muž, který nenáviděl kritiku

V jiném případě stačil zlodějům z těla kousek. Když se koncem osmdesátých let 19. století přesouvalo tělo slavného skladatele Ludwiga van Beethovena z původního pohřebiště na Vídeňský ústřední hřbitov, cestou se někde "ztratily" kousky kostí. Staly se cílem sběratelů.

„Když bylo Beethovenovo tělo exhumováno, někdo z lebky oddělil dva kusy kosti a ostatky byly znovu pohřbeny bez nich. Kosti se přesouvaly z místa na místo a skončily někde v severní Kalifornii,“ píše list The Guardian.

Svoboda výměnou za mrtvolu prezidenta

Zcela bizarní rozuzlení měla krádež těla bývalého kyperského prezidenta Tassose Papadopoulose. „Politik zemřel v roce 2008 na rakovinu plic. Jeho tělo bylo uloženo na hřbitově v hlavním městě a odpočívalo zde v pokoji téměř rok. Ovšem pak přišel den před prvním výročím jeho smrti. 11. prosince 2009 přišel k hrobu Papadopoulosův bývalý bodyguard, aby zapálil svíčku, což dělal každý den. Jenže u hrobu našel prázdnou díru a hromadu vykopané hlíny a špíny. Zloději museli tělo vykopat v noci, když pršelo,“ popisuje web Live Science.

Tělo se nakonec našlo o čtvrt roku později na jiném hřbitově v hlavním městě Kypru. Policisty k němu dovedl telefonát. A když se postupně dostali k pachateli, zůstali v šoku. Motiv činu byl totiž zarážející. „Odsouzený vrah zavolal z vězení svému bratrovi a požádal jej, aby vykopal prezidentovo tělo. Doufal totiž, že by mohl výměnou za tělo vyjednat své propuštění z vězení,“ zmiňuje server Live Science.

Krátce před vraždou Lincolna mohl zemřít i jeho syn. Zachránil ho vrahův bratr

Vše nakonec prozradila chamtivost komplice, který pomohl přenést rakev. „Tento Ind se totiž na vlastní pěst rozhodl, že chce peníze, a tak zavolal rodině zemřelého a začal požadovat výkupné,“ dodává server. Právě jeho akce ale vše prozradila a nakonec všichni pachatelé skončili na několik měsíců za mřížemi.

Mimochodem, o něco podobného se pokusila také partička gangsterů v případě jiného prezidenta. Byli ale dopadeni dříve, než vůbec stačili vyzvednout tělo. Konkrétně šlo o mrtvolu amerického prezidenta Abrahama Lincolna. „Deset let po jeho smrti se vůdce gangu z Illinois James “Big Jim” Kinealy rozhodl, že ukradne mrtvolu tohoto státníka a použije ji k vydírání. Jeho cílem bylo, aby byl z vězení propuštěn jeho nejcennější parťák Benjamin Boyd,“ uvádí list Irish Times.

Jenže ke smůle obou se zvěsti o plánu donesly k uším amerických tajných služeb, jejichž agenti se o něco dříve infiltrovali do gangu. „A tak když se padouši v noci vydali k hrobu, uprostřed činu je obklopil houf agentů. Nestihli ani nadzvednout víko od těžkého mramorového sarkofágu,“ dodává list Irish Times.