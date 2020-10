Boj proti respirátorům ho dovedl až za mříže. Policisté z NYPD ho vzali do vazby a obvinili z podněcování davu k násilí, neoprávněnému pronásledování a držení novináře, který reportoval o demonstraci, na níž Tischler hovořil.

Yes, they got me finally. I am being arrested on Monday morning by the @NYPD66Pct at 10:00 am for inciting a riot.



Pastor Mcall & Jeffry Davis will be taking me in.



This comes after asking for peaceful protest with absolute no violence, tweeted.@jacobkornbluh threatened me. pic.twitter.com/Idw3rxJg6Y