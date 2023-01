Měl to být rutinní výjezd k banální krádeži v obchodě. Když ale policisté 2. června 1985 dorazili k prodejně, ze které asijský muž ukradl svěrák, začali náhodou rozkrývat mnohem hrůznější a děsivější případ. Onen nástroj totiž vzal jeden z dua brutálních sériových vrahů, kteří v tu chvíli měli na kontě už minimálně jedenáct obětí. Když vyšetřovatelé později prohledali chatu na odlehlém místě, ve které zabijáci pobývali, předčilo to scény z mnoha hororů.

V okolí chaty leželo tolik drobných kousků lidských kostí, že podle nejhorších odhadů mohli zabijáci připravit o život až pětadvacet lidí, a to včetně malých dětí. V menší budově u chaty, kterou sami vrahové překřtili na žalář, se nacházely ukryté místnosti vypovídající o tom, že zde mnohé obětí před smrtí zažily hrůzné týrání. Nejděsivější svědectví přinesly ukryté videonahrávky, na které pachatelé zaznamenali mučení těch, které zabili.

Na jednom z videozáznamů je třeba devatenáctiletá Brenda O'Connorová, která prosí, aby vrahové ušetřili jejího manžela a dvouletého synka, zatímco jí jeden z vrahů nožem rozřezává košili a podprsenku. „Můžeš plakat, stejně jako ostatní, ale k ničemu ti to nebude. Jsme dost… chladnokrevní, abych tak řekl,“ sděluje vyděšené ženě na nahrávce zabiják Charles Ng, který ji pak se svým komplicem Leonardem Lakem znásilnil a zavraždil.

Vražedné běsnění na chatě hrůzy velmi pravděpodobně začalo před 40 lety, kdy tam Lake zabil svého bratra, a trvalo až do června 1985, kdy policisté náhodou celý horor rozkryli.

Děsivá tajemství dvou rodin

Příběh jedněch z nejděsivějších amerických sériových vrahů začal podobně jako v jiných známých případech zabijáků - problémovým dětstvím.

Starší z vrahů Leonard Lake se narodil v roce 1945 v Kalifornii. Po rozchodu rodičů vyrůstal i se sourozenci u babičky. Na první pohled byl inteligentním a bezproblémovým dítětem, za zavřenými dveřmi se ale u něj doma děly zvrácenosti. U Lakea, který fotil a natáčel své sestry nahé za povzbuzování své babičky, se poměrně brzy vyvinula závist na pornografii. Když dospíval, nutil své sestry k sexuálním praktikám. Jeho zálibou bylo také vraždění myši, které rozpouštěl v různých chemikáliích - to samé později dělal s těly svých obětí.

Ani u o patnáct let mladšího vraha Charlese Ng nebylo doma vše v pořádku. „Ng se narodil do rodiny bohatého podnikatele v britském Hong Kongu,“ uvádí britský list Metro. Jeho otec z něj chtěl mít dokonalého syna, proto kladl na chlapce velké nároky. Když je Charles Ng nesplňoval, otec neváhal použít kruté fyzické tresty - například syna spoutal a pak bičoval klackem.

V době procesu s jeho synem pak s pláčem tvrdil, že právě on může za to, že se z Charlese stala zrůda. „Snažil jsem se ho správně vychovat. Bohužel jsem použil špatný způsob. Myslel jsem, že je to normální. Ale teď už vím, jak jsem se mýlil. Mlátil jsem ho. Dokonce i moje žena a tchýně se mě snažily zastavit,“ zachytila výpověď otce dobová reportáž Los Angeles Times.

Kroky obou mužů později směřovaly k americkým mariňákům. Lake sloužil po střední škole ve Vietnamské válce, zjistilo se ale, že trpí poruchou osobnosti a tak byl ze služby propuštěn. Poté se pokoušel studovat na vysoké škole, skončil však po jednom semestru. Nakonec začal pracovat na ranči a oženil se s Claralyn Balazsovou, které nevadilo, že je jeho koníčkem natáčení a hraní v amatérských pornografických filmech.

Charles Ng ještě v době studia na střední škole začal mít problémy se zákonem - neustále kradl, ať už v obchodech, nebo okrádal spolužáky. „Zdroje jej popisují jako osamělého a problémového dospívajícího, který byl vyloučen z několika škol,“ píše list Metro.

V roce 1978 se na studentská víza dostal do USA, i on ale univerzitu opustil po jednom semestru. A podobně jako jeho příští parťák se dal k mariňákům. Ani ve službě si ale nemohl pomoct a začal krást zbraně, což vedlo ke propuštění ze služby.

Když sadista potká sadistu

Ng a Lake se potkali počátkem 80. let. Spojila je společná záliba - Lakeův inzerát v magazínu zaměřeném na budování bunkrů a tipy na přežití (Lake se totiž chorobně obával nukleárního útoku). Počáteční setkání přerostlo v Lakeovu nabídku Charlesi Ng, zda s ním nechce bydlet.

Sériový vrah Charles Ng v roce 1982, kdy byl zatčen a vyšetřován pro nelegální obchodování se zbraněmi. O dva roky později začal s komplicem Leonardem Lakem vražditZdroj: Wikimedia Commons, Federal Bureau of Investigation, volné díloKdyž pak začal mít Ng opět problémy se zákonem a policie v jeho společném bytě s Lakem objevila při zátahu nelegální zbraně, Lake svému kamarádovi nabídl úkryt v chatě jeho manželky na odlehlém místě nedaleko kalifornské osady Wilseyville. Právě toto místo oběma mužům o několik měsíců později posloužilo pro rozvinutí jejich zvrácených fantazií.

Jako první podle všeho začal vraždit Lake. Před čtyřiceti lety, na přelomu let 1982 a 1983, zde zřejmě zabil svého mladšího bratra Donalda, a o pár měsíců později svého kamaráda Charlese Gunnara. Ng byl v té době za mřížemi, neboť se po týdnech ukrývání na chatě rozhodl dobrovolně vydat do rukou mariňáků, kteří nadále vyšetřovali krádeže zbraní.

Když ale proces s ním v roce 1984 skončil jeho podmínečným propuštěním, vrátil se k Lakeovi na chatu (Lake se mezitím rozvedl, s manželkou ale zůstali přáteli a tak nadále bydlel na její chatě) a zapojil se do jeho plánů. V následujících měsících začali oba muži zabíjet jako na běžícím páse.

Sexuální otrokyně

Z jedenácti známých obětí, které o život připravili Lake a Ng, šlo ve většině případů o muže, ke kterým se vrahové dostali buď prostřednictvím inzerátů (předstírali, že si chtějí koupit věci či služby, které muži inzerovali), nebo s nimi měli nějaký konflikt (šlo třeba o muže, který obchodoval s Lakem, či kolegu Nga, se kterým se často hádali). Své oběti většinou prakticky hned zastřelili či uškrtili a nechali si jejich věci - používali jejich doklady či auta.

Lake a Ng se ale neštítili vraždit ani celé rodiny. A v těchto případech se chovali ještě zvráceněji. Lake totiž (a Ng zřejmě s ním) fantazíroval o sexuálních otrokyních. „Ženské oběti svazovali a využívali k sadomasochismu,“ zmiňuje televize CBS News.

Pro tento účel využili muži bunkr, který postavil Lake na pozemku chaty. „Stavba, která vznikla kvůli Lakeovu strachu z nukleárního útoku, se proměnila v místo určené pro sexuální mučení,“ uvádí list Metro.

Nejdříve si zabijáci v červenci 1984 vyhlédli mladou rodinu ze San Francisca. Manželé Harvey a Deborah Dubsovi prodávali výbavu k natáčení videí. Na inzerát se jim ozvala dvojice mužů. Dubsovi netušili, že jim ubíhají poslední hodiny života. U dveří jim totiž zazvonili Lake a Ng a celou rodinu - Harveye, Deborah a jejich ročního syna Seana - unesli na svou chatu.

Otce a malého synka vrahové zabili rychle. Třiatřicetiletou Deborah ale ještě před smrtí čekalo mučení. Lake a Ng ji zavřeli do bunkru, kterému říkali žalář, a udělali si z ní sexuální otrokyni. Následně ji podle videozáznamů, které později našla policie, mučili takovým způsobem, že nutně musela zemřít.

Uběhlo pár měsíců a brutální vrahové začali toužit po další ženě. Nejdříve v dubnu 1985 unesli a zavraždili třiadvacetiletého Michaela Carrolla. Pak pod falešným jménem zavolali jeho osmnáctileté přítelkyni Kathleen Allenové, že se její přítel přimotal k přestřelce. „Dívka zmizela, když si sedla do auta k neznámému, který jí měl dovézt za jejím přítelem,“ stojí v dokumentech k případu Lakea a Nga z loňského projednávání Kalifornským nejvyšším soudem. Dokumenty zveřenil list NY Post.

Allenová skončila na chatě hrůzy. „Pokud s námi nepůjdeš dobrovolně, pravděpodobně tě vezmeme do postele, svážeme tě, znásilníme a pohřbíme,“ říkal jí Lake, jak dokázaly nahrávky pořízené vrahy. I ona jim posloužila jako sexuální otrokyně, než ji konečně zavraždili.

Jen o pár dní později zmizela čtveřice Lakeových sousedů, kterým se podivínský muž již delší dobu nelíbil. Lonnie Bond a jeho kamarád Robin Scott Stapley se rozhodli za Lakem zajít a pohovořit si o jeho chování, domů se ale nikdy nevrátili. Zmizela také Bondova přítelkyně, devatenáctiletá Brenda O'Connorová, které Lake už dříve dělal návrhy, a její dvouletý synek. Zatímco muže a malého chlapce Lake a Ng okamžitě zabili, O'Connorová se před smrtí také stala sexuální otrokyní vrahů.

Krádež, která vše změnila

Navzdory počtu obětí, které měli Lake a Ng na kontě do léta 1985, jim v té době policie ani zdaleka nebyla na stopě. Detektivové sice šetřili zmizení jednotlivých lidí, zatím ale neměli v ruce nic, co by je dovedlo do odlehlé chaty. Životy dalších možných obětí nakonec zachránilo to, že Ng nedokázal udržet pod kontrolou svoji touhu krást. „Když se v červenci 1985 vypravili s Lakem do obchodu pro svěrák, místo aby jej zaplatil, utekl i s nástrojem bez placení. K jeho smůle si toho všiml prodavač a přivolal hlídku,“ nastiňuje server Biography.

Ng z obchodu okamžitě utekl, přičemž ukradený svěrák hodil do auta, Lake ale neprozíravě zůstal na místě. Nabídl, že svěrák hned zaplatí a věřil, že tím všechno skončilo. Naštěstí ale byli policisté všímaví. Zarazilo je, že se Lake vůbec nepodobá muži na fotce na řidičáku, kterým se prokázal a který byl na jméno Robin Scott Stapley. Navíc si vzpomněli, že muž stejného jména je už několik týdnů hlášený jako pohřešovaný. Při obhlídce auta, do kterého dal Ng svěrák, se ukázalo, že je vůz registrován na dalšího pohřešovaného muže - navíc v něm byla nelegálně držená zbraň s tlumičem. „Lake byl zatčen za držení této zbraně,“ uvádí dokumenty Kalifornského nejvyššího soudu.

Ve vazbě Lake prozradil své pravé jméno, pravé jméno svého komplice, napsal vzkaz bývalé manželce a pak spáchal sebevraždu. „Spolknul kapsuli kyanidu, kterou měl všitou do oblečení. Zemřel po pár dnech v nemocnici,“ uvádí server Oxygen.

Všude kousky kostí

Po Lakeově smrti vyšetřovatelé ještě jednou prohlédli auto, ve kterém přijel k obchodu. Ve voze našli stopy po kulce a krvi, které naznačovaly, že v něm možná zemřel, nebo byl postřelen jeho pravý majitel. A ještě něco - účet s adresou chaty u osady Wilseyville.

Na místě vyšetřovatele čekala děsivá podívaná. „Na pozemku stál bunkr se třemi místnostmi, dvě z nich se nacházely za tajnou chodbou. Jedna skrytá, zamčená místnost, byla vybavena jako cela. Byla v ní jen postel, plastový kýbl na výkaly a rolka toaletního papíru,“ popisuje stanice CBS News.

V chatě se povalovaly věci pohřešovaných lidí, kolem ní stála auta obětí. V bunkru byla pouta a ženské oblečení, a vlastnoručně psaný seznam pravidel, která musely dodržovat ženské otrokyně.

Ještě horší to bylo na pozemku. Policisté našli množství úlomků lidských kostí, které naznačovaly minimálně jedenáct obětí. V nejčerstvějším hrobě leželi svázaní a popraveni střelou do hlavy Lakeovy sousedi Bond a Stapley. Vlastnoručně nakreslená mapa pak detektivy dovedla k zakopaným barelům, v nichž byly doklady obětí, a také videonahrávky mučení unesených žen, které se později staly klíčovým důkazem.

Později se našly ještě další kosti a zuby, které naznačily, že obětí mohlo být minimálně pětadvacet (mezi nimi i malé děti). „Způsob, jakým Lake a Ng zničili těla obětí, extrémně zkomplikoval identifikaci, takže přesný počet obětí zůstává dosud neznámý,“ upozorňuje list Metro. Vzhledem k nalezeným věcem a dalším nepřímým důkazům ale mohli vyšetřovatelé potvrdit třináct obětí, a následně Nga stíhali za vraždy jedenácti z nich.

Známé oběti Leonarda Lakea a Charlese Nga



Donald Lake - dvaatřicetiletý bratr Leonarda Lakea, zavražděn zřejmě na přelomu let 1982 a 1983 - vraždil pouze Lake, Ng byl v danou dobu za mřížemi

Charles Gunnar - šestatřicetiletý přítel Leonarda Lakea, zavražděn v květnu 1983 - vraždil pouze Lake, Ng byl v danou dobu za mřížemi

Jeffrey D. Askren - třicetiletý muž zmizel v dubnu 1984, jeho auto se našlo nedaleko Lakeova bydliště

Donald Giulietti - šestatřicetiletého muže Ng zastřelil v červenci 1984 v jeho domě. Ng rovněž postřelil jeho partnera Richarda Carrazzu, který ale útok přežil a později popsal Nga jako útočníka. Giuliettiho si zřejmě Ng vyhlédl díky inzerátu, který oběť publikovala

Harvey Dubs, Deborah Dubsová, Sean Dubs - devětadvacetiletého Harveye Dubse, jeho třiatřicetiletou manželku a ročního syna Seana Lake a Ng unesli a zabili v červenci 1984. Do domu rodiny vrazi přišli poté, co Dubs dal do novin inzerát na prodej příslušenství na natáčení videí. Dubse a jeho ročního syna vrahové zastřelili nebo uškrtili hned po únosu, Dubsovou před smrtí zneužívali jako sexuální otrokyni

Randy Jacobson - šestatřicetiletý muž, který zmizel poté, co vyrazil na obchodní jednání s Lakem, zavražděn v říjnu 1984

Paul Cosner - čtyřicetiletý Cosner zmizel poté, co se setkal s mužem, který reagoval na jeho inzerát, že prodává auto. Zavražděn v listopadu 1984

Clifford Peranteau - třiadvacetiletý kolega Charlese Nga, zavražděn v lednu 1985

Jeff Gerald - pětadvacetiletý kolega Charlese Nga, zavražděn v únoru 1985

Michael S. Carroll, Kathleen Allenová - třiadvacetiletý Caroll zmizel v dubnu 1985 poté, co odešel na schůzku. Lake a Ng následně lstí nalákali a unesli jeho osmnáctiletou přítelkyni Allenovou. Carroll zemřel okamžitě, Allenová byla před smrtí nucena dělat sexuální otrokyni

Lonnie Bond, Brenda O'Connorová, Lonnie Bond mladší, Robin Scott Stapley - sousedé z chaty nedaleko Lakeovy. Šestadvacetiletý Stapley a sedmadvacetiletý Bond se v dubnu 1985 vypravili za Lakem kvůli sousedským sporům. Následně zmizela i Bondova partnerka Brenda O'Connorová a jejich dvouletý syn Lonnie. Muži (včetně chlapce) zemřeli zřejmě hned, O'Connorová byla před smrtí nucena dělat sexuální otrokyni



zdroj: Wikipedia a dokumenty Kalifornského nejvyššího soudu (zveřejnil je list NY Post)

Léta sporů

Vrah Ng se po krádeži v obchodě, díky které se jemu i jeho komplici dostala policie na stopu, rozhodl raději zmizet ze země. S pomocí Lakeovy bývalé manželky, která jej odvezla na letiště, se nejdříve přesunul do Chicaga. „Odtud unikl do Kanady,“ uvádí dokumenty Kalifornského nejvyššího soudu.

Zde žil několik týdnů, aniž by jej kdokoliv poznal. Jenže pak se ho zase zmocnila touha krást. „V obchodě k němu s podezřením přistoupila ochranka. Ng měl u sebe zbraň a jednoho z mužů postřelil do ruky,“ zmiňuje server Biography. Následně skončil za mřížemi za krádež, držení zbraně a pokus o vraždu.

Kauza Kalinka Bamberski: Zoufalý otec vypátral vraha své dcery, nechal ho unést

Jakmile se zjistilo jeho pravé jméno, americké úřady začaly požadovat Ngovo vydání. K tomu nakonec došlo až po dlouhých šesti letech. Další léta pak trval proces. „Ng byl známý tím, že si neustále nacházel cesty, jak proces zdržovat,“ uvádí server Law and Crime. Například často měnil obhájce nebo žádal, aby se mohl hájit sám.

V roce 1999 byl Ng odsouzen k trestu smrti. „On a jeho obhájci trvali na tom, že byl pod vlivem Lakea, který naplánoval sériové vraždění,“ uvádí stanice CBS News. To ale soud neuznal - Ngovo tvrzení vyvrátily zejména nahrávky, na kterých mučí ženy stejně jako Lake.

Trest smrti dosud nebyl vykonán, a tak nyní dvaašedesátiletý vrah nadále žije ve věznici San Quentin v San Franciscu.