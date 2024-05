Johanssonová bojuje proti ChatGPT. Umělá inteligence jí prý ukradla hlas

Hollywoodská herečka a zpěvačka Scarlett Johanssonová si naštvaně postěžovala na to, že ji společnost pro výzkum umělé inteligence Open AI ukradla hlas. Nezisková organizace spustila chatbota ChatGPT, který mluví až nápadně podobně jako ona. Její fanoušci si minulý týden všimli, že model pojmenovaný Sky má znít jako hereččin hlas z filmu Ona (anglicky Her) z roku 2013. Společnost to popřela.