Chatyňský masakr: Vesničany upálili zaživa ve stodole, smrti neunikly ani děti

Před 80 lety bylo v běloruské vesnici Chatyň v Minské oblasti bestiálním způsobem povražděno 149 ze 157 místních obyvatel. V údajné odplatě za předchozí partyzánský útok na německou hlídku byli všichni obyvatelé vesnice včetně 75 dětí mladších 16 let vehnáni do stodoly, která byla zapálena. Přežilo jen pár dětí a jeden dospělý. Po desítkách let nabyla tragédie významů, jež jsou původnímu útoku značně vzdáleny.

Vojáci Waffen-SS v dobyté a obsazené sovětské vesnici. Obyvatelé jsou vidět, jak stojí před domy. | Foto: Wikimedia Commons, Obermuller, volné dílo