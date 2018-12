Manévr před debaklem? Mayová chce hlasování o brexitu odložit, tvrdí ministři

Britská premiérka Theresa Mayová se rozhodla zrušit úterní hlasování o dohodě o brexitu vyjednané s EU. Informoval o tom list The Financial Times s odvoláním na několik ministrů. Její kancelář se k tomu odmítla vyjádřit. Britská média již dříve spekulovala o tom, že by premiérka mohla odletět do Bruselu a pokusit se zde vyjednat lepší podmínky odchodu země z EU.

Mayová plánuje odpoledne promluvit v parlamentu v 16:30 středoevropského času. Sněmovna to oznámila na twitteru. Podle opozičních labouristů je to signálem o odkladu úterního hlasování. Dolní komora má totiž před sebou dnes předposlední den debaty o brexitové dohodě. Rozprava měla po dalších osm hodin pokračovat v úterý, načež mělo přijít na řadu klíčové hlasování. Drtivá porážka Podle britských deníků ale reálně hrozí, že zákonodárci dohodu odmítnou a premiérka by utrpěla velkou porážku. S informací o odložení hlasování nyní přišla i politická redaktorka BBC Laura Kuenssbergová. Premiérka dopoledne svolala jednání se svými ministry, na kterém podle některých britských médií chtěla rozhodnout o možném odkladu úterního hlasování. Mluvčí Mayové ale prohlásila, že podobné konferenční hovory jsou rutinní a že chce ministry seznámit o svých víkendových jednáních s představiteli dalších unijních zemí. ČTĚTE TAKÉ: Británie může jednostranně zrušit brexit, potvrdil evropský soud Kancelář premiérky ještě v 11:15 (12:15 středoevropského času) uvedla, že vše proběhne podle plánu, informoval The Financial Times. Následně pak během konference prý dala najevo, že by se mělo hlasování odložit. List zprávu zveřejnil s odvoláním na ministry. Kancelář premiérky situaci zatím nekomentovala. O odkladu hlasování již několik dní rovněž spekulují britská média. Odložení prý premiérce Mayové doporučuje řada zákonodárců. List The Times dokonce v neděli napsal, že někteří blízcí spolupracovníci od Mayové dnes očekávají oznámení poslední diplomatické snahy a "úprk do Bruselu". ČTĚTE TAKÉ: Brexitová dohoda: média spekulují o odložení hlasování a jednání s EU K situaci se vyjádřil i opoziční lídr Jeremy Corbyn, s nímž se měla Mayová sejít v nedělní televizní debatě. Ta však byla zrušena. "Nejméně dva týdny víme, že dohoda Theresy Mayové je nejhorší na světě a bude téměř jistě parlamentem odmítnuta, protože je pro Británii škodlivá," řekl Corbyn. Podle něj však měla Theresa Mayová "zabrzdit" již dříve. "Měla se vrátit do Bruselu a znovu vyjednávat, ale ona se místo toho rozběhla vpřed," dodal. Předseda Evropské rady Donald Tusk v neděli na twitteru informoval, že s předsedkyní vlády telefonoval. Nic bližšího k události neprozradil a konstatoval pouze, že přichází "důležitý týden pro osud brexitu". Zpravodajské společnosti BBC se podařilo zjistit jen tolik, že cílem telefonátu bylo poskytnout Tuskovi aktuální informace o procesu ratifikace brexitové dohody v Británii. Spojené království může brexit zrušit Evropský soud v pondělí rovněž rozhodl, že Británie může brexit jednostranně zrušit. Země by pak v případě tohoto rozhodnutí zůstala členen unie za stejných podmínek jako dosud. Toto rozhodnutí vyvolalo další spekulace o tom, zda Británie z Unie vůbec vystoupí. Advokáti na straně Velké Británie však tvrdí, že Británie svůj postoj nezmění. "Spojené království nemá v úmyslu svůj odchod odvolávat," uvedli. Stejně se v pondělí k textu dohody vyjádřil přes svou mluvčí i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Otevírat jednání znovu nebudeme,” řekla Junckerova mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: Plán B pro Británii? Podle ministryně práce Ruddové je to norský model

Autor: Andrea Gričová