Jako muž vstoupil do tajných služeb krále Ludvíka XV., jako žena se infiltroval na ruský carský dvůr. Jako muž udatně bojoval ve válce, pak se nechal oficiálně prohlásit ženou a Ludvík XVI. mu pořídil i bohatý dámský šatník. Na to, jaké pohlaví má ve skutečnosti rytíř d'Éon, francouzský špion žijící v 18. století, se za jeho života uzavíraly sázky. Pravdu odhalila až pitva.

Rytíř d'Éon jako žena. První polovinu života prožil jako muž, druhou jako žena | Foto: Wikimedia Commons, Thomas Stewart, volné dílo

Na přelomu 18. a 19. století londýnské pamflety přinesly nespočet karikatur zobrazujících ženu s mužskými rysy tváře, tasící nebo bojující s kordem. Ona osoba byla velkou záhadou a zároveň miláčkem londýnské společnosti. K enormnímu zájmu přispěl zčásti její dobrodružný život.

Špionáž na ruském carském dvoře pro francouzského krále Ludvíka XVI., hrdinná účast v bojích sedmileté války, vynesení a zveřejnění francouzských tajných dokumentů ve Spojeném království, legendární šermířské souboje, to je jen stručný přehled toho, co všechno tento člověk zažil.

Ovšem hlavním důvodem, proč vzbuzoval takovou pozornost, bylo jeho pohlaví. První polovinu života prožil jako muž, druhou jako žena a změny pohlaví šlechtici, který si vysloužil titul rytíř (Chevalier), pomáhaly i v jeho špionážní kariéře.

Na zjištění, kým vlastně rytíř d'Éon, který se narodil 5. října před 295 lety, skutečně byl, si museli zvědavci počkat až do jeho smrti. „Pitva vykonaná dva dny po smrti určila, že byl mužem,“ píše encyklopedie Britannica. Mužské pohlavní orgány měl plně vyvinuté, byť lékaři uznali, že jeho tělo nese i některé výrazné ženské rysy - například velká prsa.

Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, jaké má ve skutečnosti pohlaví (půlku života prožil jako muž, půlku jako žena), byl rytíř d'Éon v Londýně oblíbeným námětem karikaturistůZdroj: Wikimedia Commons, British Cartoon Prints Collection - Library of Congress, volné dílo

To, zda byl rytíř transgender člověkem, nebo jen zneužil svůj androgynní vzhled pro zajištění pohodlného života, se už lidé asi nikdy nedozvědí - on sám sice sepsal memoáry, podle historiků jsou ale plné výmyslů a nepravd. A tak d'Éon, velmi často kvůli změně pohlaví jmenovaný jen příjmením a v anglojazyčných zdrojích pak také zájmenem „oni“, zůstává do dnešních dní do velké míry záhadou.

Dvorní dáma ruské carevny

O počátcích d'Éonova života se toho příliš neví. Na svět přišel v roce 1728 sice do váženého a starého, ale zároveň chudého šlechtického rodu v Burgundsku. Vychován byl jako chlapec. Od dětství byl velmi bystrý a bez problémů vystudoval prestižní Collège Mazarin v Paříži, kde získal doktorát obojího práva. Inteligentní právník začal pracovat v pařížském parlamentu a netrvalo dlouho, a mladého muže dostaly kontakty s vlivnými lidmi až k tehdejšímu francouzskému králi Ludvíku XV.

Panovník brzy rozpoznal d'Éonovy schopnosti. „Do roku 1756 d'Éon vstoupil do tajné služby Secret du roi, Ludvíkovy utajované sítě špionů, která fungovala bez vědomí vlády a příležitostně vystupovala v nesouladu s oficiální francouzskou politikou. Tuto dobu velmi dobře popisují Tři mušketýři Alexandra Dumase,“ zmiňuje portál History.

Jednou z nejlegendárnějších d'Éonových špionských misí se stala jeho cesta do Ruska. Mladý muž, vystupující tehdy pod svým rodným jménem Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée d'Éon de Beaumont, zde měl tajně a opatrně navázat kontakty s carevnou Alžbětou Petrovnou a zajistit její podporu francouzských zájmů. Podařilo se mu to vskutku husarským kouskem. „Aby pronikl na dvůr a vyhnul se zatčení, d'Éon začal vystupovat pod identitou Lia de Beaumont a sloužil jako carevnina dvorní dáma,“ píše server History.

Byť někteří historici o této historce a působení d'Éona na ruském dvoře v ženských šatech pochybují, mise se každopádně zdařila. Po jeho zásahu carevna navázala korespondenci s francouzským králem. A hrdina v krinolíně? Několik let pak působil jako sekretář na francouzské ambasádě v Rusku. V ženských šatech ještě prozatím trvale neskončil.

Hrdina a zrádce v jednom

V době, kdy d'Éon přesvědčoval carevnu o podpoře francouzských zájmů, se v Evropě rozhořela takzvaná sedmiletá válka, konflikt znepřátelených evropských mocností, v němž se Rusko - i díky špionově zásahu - přidalo do francouzského tábora. D'Éon, tehdy vystupující jako muž, se do Evropy z Ruska vrátil v roce 1760, a přestože za svoji misi získal bohatou penzi, rozhodl se vydat do války. Stal se dragounským kapitánem a v bojích se skutečně vyznamenal.

Poté se však francouzská vrchnost rozhodla, že je jeho talent potřeba uplatnit jinde, a tak vyrazil do Londýna. „Poprvé se ve městě objevil v roce 1762 jako zaměstnanec francouzské ambasády a pomáhal vyjednávat mírovou dohodu, která by ukončila sedmiletou válku,“ vysvětluje web National Portrait Gallery. V konfliktu totiž Francie a Velká Británie proti sobě bojovaly.

Francouzský rytíř d'Éon se velkou část života živil jako špion. Když v Londýně zveřejnil kompromitující francouzské tajné dokumenty, stalo se to námětem pro karikaturu nesoucí poselství: d'Éon má na každého nějakou špínuZdroj: Wikimedia Commons, Incledon, Charles Benjamin, volné dílo

Jenže neoficiálně měl d'Éon v Londýně ještě jeden úkol. Jako špion měl zjistit, za jakých podmínek by se mohla zdařit francouzská invaze na britské ostrovy. „Ludvík XV. ho pověřil, aby připravil strategii, která by Francouzům umožnila usilovat o pomstu Britům,“ píše web Art UK.

První z úkolů se šlechtici povedl. V roce 1763 byla skutečně podepsána mírová dohoda, za což si připsal další tučnou odměnu a také získal titul Chevalier, tedy rytíř. Jenže se špionskou misí to bylo horší. D'Éon totiž ukázal, že umí nejen šikovně měnit pohlaví, ale i strany. Díky tomu, že měl jako špion k dispozici množství tajných dokumentů a korespondence, se pokusil manipulovat s Ludvíkem XV. V následné politické bouři byl povolán zpět do Paříže, jenže zřejmě si velmi dobře uvědomoval, že by ho ve vlasti čekaly problémy, a tak raději zůstal v Londýně.

A zde odpálil politickou bombu. „Tajné diplomatické dokumenty zveřejnil v publikaci Lettres, memoires et negociations, která se tak stala jednou z nejskandálnějších knih dané doby. Kontroverze, kterou vyvolala, způsobila, že se z d'Éona, do té doby známého pouze na dvoře a v diplomatických kruzích, stala v Londýně celebrita,“ uvádí web British Museum.

Jen jako žena

D'Éon se ale před vydáním knihy nezapomněl pojistit, aby si dvířka do Francie zcela nezavřel. Ještě stále měl v ruce korespondenci týkající se plánů Ludvíka XV. na invazi, a zřejmě právě ty mu zajistily, že mu francouzský král dál platil (byť ani jeho štědré příspěvky nepokryly všechny šlechticovy dluhy). A d'Éon zase zůstal v jeho službách jako špion, byť žil v londýnském exilu.

Rytíř d'Éon jako žena. První polovinu života prožil jako muž, druhou jako ženaZdroj: Wikimedia Commons, J. B. Bradel - Brotherton Library, University of Leeds, volné dílo

V těchto letech se ale Londýnem začaly šířit zvěsti, že francouzský diplomat, chodící často v uniformě, je ve skutečnosti žena. Často byl vídán, jak si kupuje korzety. „Na londýnské burze se začaly přijímat sázky ohledně d'Éonovy sexuální identity. Podle některých historiků d'Éon vyzval každého, kdo si vsadil na jeho pohlaví, na duel,“ píše web Art UK. S kordem prý uměl zápolit nesmírně obratně.

Když na francouzský trůn nastoupil Ludvík XVI., vzal to šlechtic jako příležitost vrátit se do vlasti, kam se až do té doby bál vstoupit. Škraloupů měl doma hodně, nakonec se ale přeci jen s králem dohodli. Ovšem za nevídaných okolností. „Dohoda stanovila, že d'Éon se může vrátit do Francie pouze v případě, že si 'znovu osvojí' ženské oblečení. Zůstává nejasné, zda Ludvík XVI. d'Éona k této změně pohlaví donutil (možná jako prostředek k jeho marginalizaci z politického života), nebo zda to byla d'Éonova vlastní volba,“ zmiňuje web Art UK.

D'Éon každopádně souhlasil, král mu navíc slíbil pořídit nový ženský šatník. A z diplomata a vojáka se v roce 1777 i v oficiálních dokumentech stala žena. Zůstal jí až do konce svého života. Dokonce tvrdil, že jí byl vždy. Konkrétně to napsal ve svých nikdy nepublikovaných pamětech. „Narodil jsem se jako žena, byl jsem vychován jako muž otcem, který zoufale toužil po synovi,“ vyznal se.

Tak neženské!

Nový život šlechtičny Charlotte-Geneviève-Louise-Augusta-Andréa-Timothéa d'Éon de Beaumontové, jak se nyní d'Éon jmenoval, ale netrval dlouho. Z Francie ho tentokrát vyhnala Velká francouzská revoluce. Při ní přišel jak o štědrou rentu od Ludvíka XVI., tak o rodové majetky. A tak se rozhodl vrátit do Londýna. Podruhé přijel do srdce Spojeného království jako žena. K jeho smůle, žena bez peněz.

„Vždy vynalézavý rytíř tak začal předvádět šermířské exhibice v ženských šatech, ohromoval publikum a stal se populární osobností. Ačkoli jeho rozpočet zůstal napjatý, d'Eon se stal celebritou a vycházelo mnoho pamfletů, zachycujících jej při soubojích s kordem,“ konstatuje web British Museum.

V pozdějším věku si rytíř d'Éon, který tehdy žil a vystupoval jako žena, vydělával šermířskými souboji a exhibicemi, na kterých vystupoval v ženských šatech, ale předváděl skvělé výkonyZdroj: Wikimedia Commons, Victor Marie Picot, Abbé Alexandre-Auguste Robineau, volné dílo

V Británii byl prvním otevřeně transsexuálním mužem a tím pádem středem pozornosti, klid ale neměl. Tak, jak se před lety Londýňané dohadovali, že známý diplomat je nejspíš žena, nyní, když už jako žena vystupoval, se jim zase zdál až příliš mužský. „Nikdy předtím jsem neviděl ženu, jejíž chování bylo tak absurdní, tak mužné a nevhodné k jejímu pohlaví,“ zapsal si v roce 1780 kronikář James Boswell.

Poslední léta života prožil rytíř navzdory své slávě v chudobě. Bydlel s ovdovělou přítelkyní paní Colesovou. Zemřel v květnu 1810 ve věku 81 let.

Válečný hrdina, co byl ve skutečnosti žena



D'Éon není jediným příkladem vysoce postaveného diplomata s nejasným pohlavím.



Kostra polského šlechtice Casimira Pulaskiho, účastníka americké války za nezávislost a jednoho z polských národních hrdinů, totiž podle vědců naznačuje, že tento osobní přítel George Washingtona, mohl být ženou, nebo intersexuálem.



Nikdy se neoženil ani neměl děti, ale dobové záznamy nikdy nenaznačily, že by se necítil být mužem. Podle výzkumu jeho kostry ale musel mít ženské pohlavní orgány.