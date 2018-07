Chlapce zachráněné z thajské jeskyně propustí ve čtvrtek z nemocnice

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Asistent/ka obchodního oddělrní. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Koněvova 2660/141, Žižkov, Praha 3 , PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adr.: monika.hajkova@eurovytahy.cz, kontaktní osoba Ing. Monika Hájková, tel.: 606048425, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE A POŽADAVKY:, Náplň práce: , asistence a podpora Key Business managera, práce s informačním systémem Helios, příprava podkladů pro obchodní jednání , Co požadujeme: , aktivní znalost angličtiny nebo němčiny výhodou, ideálně VŠ vzdělání ekonomického či technického směru , znalost MS Office, IS Helios - výhodou , komunikativnost, aktivní přístup k týmové práci , samostatnost, organizační schopnosti, důslednost, zájem učit se nové dovednosti , Co nabízíme: , Stabilní pozici , práci nabízející rychlý osobní a i pracovní rozvoj , pestrost práce, seberealizace, další vzdělávání , finanční benefity firmy, práci v mimořádně komfortním, prestižním prostředí , , ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: stravenky, služební telefon, služební počítač. Pracoviště: Euro výtahy s.r.o. - 004, Koněvova, č.p. 2660, 130 00 Praha 3. Informace: Monika Hájková, +420 606 048 425.