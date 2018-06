Choval se jako na lovu. Střelec z redakce Capital Gazette je ve vazbě

Jarrod Ramos, který ve čtvrtek odpoledne v redakci listu Capital Gazette zastřelil pět lidí, je ve vazbě. Osmatřicetiletý muž byl v pátek oficiálně obviněn z pětinásobné vraždy, přičemž mu soud zamítl možnost propuštění na kauci, informovala BBC.

Jarrod Ramos na titulních stránkách novinFoto: Profimedia.cz

„Choval se jako by byl na lovu zvěře. Zablokoval všechny východy z redakce, aby nikdo nemohl uprchnout – jeho cílem bylo zabít co nejvíce lidí,“ uvedl na Ramosovu adresu prokurátor Wes Adams.

„Soudci jsme předali dostatek důkazů na to, aby mohl být Ramos obviněn nejen z pětinásobné vraždy, ale i koordinovaného útoku,“ dodal Adams.

Šéf policie Timothy Altomare uvedl, že během prohlídky Ramosova domu objevili kriminalisté důkazy svědčící o tom, že střelec svůj útok dlouho plánoval. Muž s vyšetřovateli údajně odmítá spolupracovat.

K tragické události došlo ve čtvrtek odpoledne místního času, kdy Ramos vstoupil do redakce Capital Gazette vyzbrojený brokovnicí a kouřovými granáty. V místnosti začal střílet do lidí. Pět jich zabil, několik dalších zranil. Policie ho zadržela živého poté, co odložil svou pušku a schoval se pod jeden ze stolů v budově.

Ramosovo řádění nepřežili tři muži a dvě ženy, z nich byli čtyři novináři a jedna žena pracovala jako obchodní asistentka. Další dva lidé byli lehce zraněni.

Podle médií měl Ramos dlouhodobý spor s redakcí. V roce 2012 ji a jednoho jejího tehdejšího novináře zažaloval za pomluvu. Marylandský soud v roce 2015 potvrdil verdikt soudu nižší instance, který deník v kauze osvobodil.