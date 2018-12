Chrám Narození Páně v Betlémě prokoukl. Renovované mozaiky lákají turisty

Místní úřady doufají, že obnova chrámu pomůže podpořit cestovní ruch a slabou ekonomiku na okupovaném Západním břehu Jordánu. Slibují si od toho také, že se zpomalí desetiletí trvající exodus křesťanského obyvatelstva z území, kde se zrodilo křesťanství.

„Křesťané opouštějí Svatou zemi kvůli nedostatku míru a ekonomickým těžkostem. My se snažíme je udržet v jejich vlasti. Je to jedna z mnoha cest,“ prohlásil starosta Betléma Anton Salman.

Renovace byla zahájena v roce 2013, tedy rok poté, co UNESCO zařadilo kostel na seznam kulturního dědictví. Její kompletní dokončení se pak očekává v příštím roce. Palestinská samospráva ustanovila výbor tvořený místními křesťanskými vůdci, kteří dohlížejí na obnovu, a na realizaci projektu uzavřela smlouvu s italskou společností.

Everytime I see these restored #mosaics at the #Church of #Nativity they are more #beautiful #Christmas2016 #bethlehem pic.twitter.com/S0GajUEPLG