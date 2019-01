„Jsou tu západní země, které se snaží Chášukdžího vraždu zakrýt. Znám jejich důvody. Víme a vidíme, že byla uzavřena řada dohod. Vidíme, jak ti, kteří mluví o svobodě tisku, nyní za peníze vraždu kryjí,“ řekl Cavusoglu turecké zpravodajské agentuře Anadolu.

„My ale hodláme dotáhnout případ do konce. Zahájili jsme přípravy na mezinárodní vyšetřování, které začne v nejbližších dnech. Podnikneme pro to nezbytné kroky,“ prohlásil ministr vnitra. Turecko tak zřejmě není spokojeno se závěry saúdskoarabských vyšetřovatelů.

Džamál Chášukdží, který byl kritikem saúdského korunního prince Mohameda bin Salmána, byl zavražděn na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu 2. října loňského roku. Rijád nejprve jakoukoli spojitost s případem popíral, později však přiznal, že novinář zemřel na diplomatické půdě a jeho tělo bylo zlikvidováno poté, co se ho nepodařilo přesvědčit k návratu do Saúdské Arábie.

