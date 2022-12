Z bývalého vojáka je blonďatá kráska. Článek s takovým titulkem přineslo 1. prosince před sedmdesáti lety vydání amerického listu New York Daily News. Jistá Christine Jorgensenová, o které se v textu psalo, se do pár týdnů stala jednou z nejslavnějších amerických celebrit. A proč? Narodila se totiž jako muž a byla vůbec prvním Američanem, který podstoupil změnu pohlaví.

Velký den. Před 80 lety se nahá kráska z Čech Hedy Lamarrová stala matkou wi-fi

Jorgensenová velmi otevřeně mluvila o svém životě i operacích s novináři. Věřila, že její příběh může pomoct dalším lidem. „Její ochota veřejně vystoupit pomohla dát tvář počínající transgender revoluci ve Státech,“ upozorňuje magazín Scientific American.

Uvězněna v mužském těle

Christine se narodila jako George v roce 1926. Její dětství bylo radostné, už od prvních chvil si ale uvědomovala, že se něčím liší. „Přála jsem si k Vánocům blonďatou panenku, jenže pod stromkem byl vláček,“ vzpomínala ve své autobiografii z roku 1967.

Ještě silněji si vše uvědomila na střední škole. „George přitahovali chlapci. Ale necítil, že by byl homosexuálem. Místo toho pociťoval, že je ženou uvězněnou ve špatném těle,“ zmiňuje server National World War II Museum.

Tajemství nejslavnější pin-up fotky: Dráždivý snímek rozpoutal v USA mánii

Jenže tehdejší doba Christine dlouho neumožňovala, aby projevila své ženské já. Ve většině států byla už jen homosexualita považovaná za psychickou nemoc, a trestná. O transsexualitě pak kromě odborníků nikdo nikdy neslyšel. A tak musel George Jorgensen žít s posměšky příbuzných a známých, že nepůsobí dost mužsky. „Chtěl proto vstoupit do americké armády. Nejdříve jej pro nízký vzrůst odmítli, nakonec jej povolali v roce 1945,“ uvádí History is Now Magazine.

Ke službě vlasti Christine motivovala nejen snaha být užitečná vlasti, ale také touha zapadnout. „Chtěla jsem, aby na mě byli rodiče hrdí,“ uvedla ve své knize.

Herečka a zpěvačka Christine Jorgensenová se narodila jako muž. V letech 1951 a 1952 prošla jako první Američan změnou pohlaví.Zdroj: Wikimedia Commons, Maurice Seymour, New York, volné dílo

Konečně úleva

Po propuštění z armády s poctami nešťastný George Jorgensen nadále pátral po tom, proč není „normální muž“. Díky četbě odborné literatury a návštěvám několika odborníků zjistil, že by mu mohli pomoct lékaři v Dánsku. „V Evropě už tehdy bylo několik případů operací, po kterých se z mužů staly ženy. Třeba případ malířky Lili Elbe, který před několika lety proslavil film Dánská dívka,“ upozorňuje server American Scientific.

V Dánsku se Georgeovi věnoval doktor Christian Hamburger. „Byl prvním, který stanovil, že Christine není homosexuál, ale transsexuál,“ připomíná video společnosti Getty Images.

Světové války přinesly i sexuální převrat. S bujarými večírky se roztrhl pytel

A léčba tak konečně mohla začít. „Začala intenzivní psychoterapií, pak pokračovala sérií hormonálních injekcí a následně George podstoupil náročné operace,“ nastiňuje encyklopedie Britannica.

Pro George – už jako ženu Christine – ale veškerá s výkony spojená bolest znamenala osvobození. „Pamatujete si na tu stydlivou, ubohou osobu, co opouštěla Ameriku? Tak tato už neexistuje, a jak můžete vidět, cítím se úžasně,“ napsala po operacích přátelům. Konečně byla tím, kým se narodila.

Zdroj: Youtube

Po návratu do Ameriky se Christine stala mediální hvězdou. „Byla elegantní a chytrá a rychle zaujala pozornost,“ zmiňuje server Getty Images.

S tiskem mluvila velmi otevřeně o všem, co se týkalo její sexuality i operací. Pomáhala tak jiným lidem s podobným osudem zvýšit sebevědomí. Média ji zbožňovala. „Novinové titulky oslavovaly její vojenskou službu a vzdávaly hold její americké kráse tím že popisovaly její dlouhé nohy, blonďaté vlasy a velmi módní oblečení. Její tranzice také poukázala na technologický a medicínský pokrok,“ zmiňuje server National World War II Museum.

Ne všichni k ní ale byli shovívaví. „Půl roku po prvním zveřejnění jejího příběhu novináři vypátrali, že jí lékaři v Dánsku sice odstranili penis a semeníky, ale nemá vaginu. A i její příznivci začali tvrdit, že nemůže být ženou, pokud nemá ženské pohlavní orgány,“ píše server National World War II Museum. A Christine se opět začala cítit špatně. Klid definitivně našla až v roce 1954, kdy jí (už v Americe) lékaři při operaci vaginu vytvořili.

Z prostitutky špionkou. Minna Craucher hrála nebezpečné hry, na jednu doplatila

Pak se vrhla na uměleckou kariéru. „Měla turné po amerických nočních klubech, kde vystupovala s vlastními písněmi. Mimo jiné se skladbou nazvanou Raduji se, že jsem dívka,“ zmiňuje server Getty Images.

Také se zasnoubila. Nakonec se ale nikdy nevdala. „Poté, co se informace dostala na veřejnost, přišel její snoubenec, stenotypista Howard J. Knox, o práci. A úřady sňatek nepovolily, neboť v Christinině rodném listě stálo, že je mužského pohlaví,“ připomíná server Getty Images.

V aktivismu Christine neustala do konce života. Zemřela v roce 1989.