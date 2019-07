Dne 23. července 1999 vzlétl z mezinárodního letiště Haneda v Tokiu Boeing 747 největších japonských aerolinek All Nippon Airways. Na jeho palubě bylo v tu chvíli 503 lidí, včetně 14 členů posádky a 14 dětí. Letoun měl namířeno na sever na nové letiště Chitose poblíž japonského města Sapora na ostrově Hokkaidó. Nikoho nenapadlo, že na palubu letadla se dostal i šílenec, který hodlá mnohatunový dopravní letoun použít jako svou soukromou hračku - a že je připravený pro svůj cíl třeba i zabíjet.

Zhruba 25 minut po vzletu vstal ze svého místa pasažér Yuji Nišizawa, osmadvacetiletý nezaměstnaný absolvent japonské univerzity, donedávna léčený kvůli depresím, v jejichž důsledku se už jednou pokusil i o sebevraždu. Ostatní cestující si sice všimli jeho neupravených mastných vlasů, špinavých bílých rukavic a celkově ošuntělého zevnějšku, ale stále ještě nemohli tušit, co bude následovat.

Chtěl podletět most, tak vzal nůž

Nišizawa vytáhl dvacet centimetrů dlouhý kuchyňský nůž a donutil jím jednu z letušek, aby mu zjednala přístup do kokpitu. Tam se v tu chvíli nacházeli dva piloti - jedenapadesátiletý kapitán letadla Naojuki Nagašima a čtyřiatřicetiletý druhý pilot Koga Kazujuki.

Jakmile byl únosce v pilotní kabině, napadl druhého pilota, kterého se snažil dostat ven. Rvačka mezi oběma muži způsobila, že se letadlo rozkymácelo. Mladší a silnější Nišizawa měl nakonec navrch a podařilo se mu vytlačit druhého pilota z kokpitu. Kapitán však mezitím alespoň vyslal nouzové hlášení o únosu letadla.

Jakmile násilník s kapitánem v kabině osaměl, obrátil svou pozornost k němu. Přikázal mu, aby změnil kurs na americkou vojenskou základnu Yokota severozápadně od Tokia. "Chtěl jsem si pořádně zalétat vzduchem," řekl později policii Nišizawa. Později upřesnil, že chtěl i s Boeingem podletět takzvaný Rainbow Bridge neboli Duhový most, bezmála osm set metrů dlouhý visutý most klenoucí se přes severní část Tokijského zálivu mezi přístavištěm Šibaura a Odaibu v tokijské čtvrti Minato. Také toužil po tom, zkusit si s obřím letounem výkrut.

Vyšetřování ukázalo, že Nišizawa si vzal před činem velkou dávku antidepresiv. Lékařská prohlídka, kterou zadal jeho obhájce, navíc zjistila, že únosce trpí Aspergerovým syndromem (jde o poruchu autistického spektra, vyznačující se potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem a řečovými schopnostmi. Postižený mívá sníženou emoční a sociální inteligenci a schopnost porozumět běžným společenským situacím, pozn. red.).

Skutečnost, že se namísto leteckého simulátoru konečně ocitl v opravdové pilotní kabině, ale Nišizawovu agresivitu neumenšila. A po dalších minutách znovu zaútočil. Bodl kapitána nožem do krku, prořízl mu hrdlo a přes jeho odpor vypnul autopilota, který do té doby udržoval stálou letovou hladinu. To způsobilo prudký propad letadla. "Nikdy v životě jsem neviděl zemi tak zblízka. Myslel jsem, že je to vážně konec," řekl později novinářům jeden z cestujících Jasuhiro Fukuda.

Nagašima se i přes své těžké zranění začal s únoscem rvát a podařilo se mu ho strhnout na zem. Toho využili druhý pilot a další členové posádky, kteří vrazili zpátky do kabiny. V druhé rvačce se jim podařilo nakonec agresora odzbrojit a svázat za pomoci opasků zapůjčených od cestujících. Pro kapitána, jehož únosce zranil nožem i na rameni, už bylo ale bohužel pozdě - rána v krku byla příliš hluboká a Nagašima ještě během letu vykrvácel. Šlo o první takovou smrt v dějinách japonské letecké dopravy.

Druhému pilotovi Kazujukimu se pak podařilo převzít kontrolu nad letadlem. "Stav nouze. Kapitán byl pobodán. Připravte sanitku," zahlásil a vzápětí šel na nouzové přistání. Ve 12:14 bezpečně posadil napadené letadlo zpět na tokijské letišti Haneda. Nišizawa byl okamžitě zatčen. Pro kapitána letounu bylo už ale pozdě. Lékař krátce po přistání jen potvrdil jeho smrt. Pro únosce to znamenalo obvinění z vraždy.

Bezpečnostní opatření selhala

Přestože pozdější soud uznal pachatelovu psychickou poruchu, nebezpečnost svého jednání byl únosce podle soudu schopen rozeznávat. Dne 23. března 2005 byl proto odsouzen na doživotí.

Letecký únos spojený s násilnou smrtí mimořádně pobouřil tehdejšího japonského premiéra Keizó Obučiho, který chtěl vědět, jak mohl únosce dostat zbraň do letadla. V této věci se okamžitě rozběhlo rozsáhlé vyšetřování, jež ukázalo, že Nišizawa využil několika až zarážejících bezpečnostních mezer na letišti v Hanedě.

Konkrétně přišel na to, že k odletovým branám může coby pasažér dojít i z prostoru pro zavazadla, čímž se vyhne všem bezpečnostním kontrolám. Nejdřív si proto zarezervoval zpáteční letenku z Tokia do Ósaky a uvedl, že v zapsaném zavazadle, uloženém v zavazadlovém prostoru, bude převážet nůž. Zároveň si ale zajistil letenku i na let z Tokia na Hokkaidó, který později unesl. Když se z Ósaky vrátil letadlem do Tokia, vyzvedl si tašku i s uloženým nožem, a rovnou přešel na palubu letadla startujícího na Hokkaidó - tašku si v tomto případě už nesl jako příruční zavazadlo a její obsah teď již nikdo nekontroloval.

Při vyšetřování se přišlo také na to, že Nišizawa plánoval provést svůj čin už o den dříve, 22. července. Kufr s nožem a letenkami na tento den ale objevili jeho rodiče, což ho donutilo posunout svůj záměr o den - velký problém to pro něj nebyl, protože si už předem rezervoval letenky na celou řadu letů. Kromě toho, který nakonec zvolil, měl místenku i na let do Naha, hlavního města japonské prefektury Okinawa, který startoval jen o deset minut dřív, a na let do Hakodate.

Bezpečnostní díru objevil Nišizawa už měsíc před únosem a potvrdil si ji při zkušebním zpátečním letu do Kumamota. Poté na to údajně aerolinky písemně upozornil a současně požádal o zaměstnání na letišti jako ostraha. Z aerolinek mu ale až do únosu nikdo neodpověděl…

Rodina kapitána Nagašimy zažalovala ve světle všech těchto zjištění aerolinky All Nippon Airways, japonský stát a únoscovu rodinu s tím, že za vražedný incident mohla i špatná bezpečnostní opatření na letišti a v letadle. Spor byl ukončen 21. prosince 2007 mimosoudním vyrovnáním, jehož podmínky nebyly zveřejněny.