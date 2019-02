Britská policie zatkla ve čtvrtek ráno na letišti v Manchesteru dvaašedesátiletého pilota American Airlines. Muž podle vyjádření policie a letecké společnosti nastoupil do služby opilý. Informovala o tom agentura AP.

Boeing 787 společnosti American Airlines. | Foto: CC BY 2.0: Aero Pixels/wikimedia.org

Manchesterská policie v pátek uvedla, že policisté dostali zprávu, že letišti v severozápadní Anglii je „pilot letecké společnosti, který by mohl být pod vlivem alkoholu“.

Policisté na místě zatkly dvaašedesátiletého opilého pilota pouhých několik minut předtím, než odletěl do Spojených států. Let AA735 s odletem v 11:05 hodin místního času, který směřoval do Philadelphie, musel být zrušen. Pilot, jehož jméno nebylo zveřejněno, byl propuštěn na kauci.

Společnost American Airlines potvrdila, že člen její posádky byl ve čtvrtek zadržen na letišti. Dodala, že postižení cestující byli přepraveni dalšími lety. Letecká společnost uvedla, že během incidentu „plně spolupracovala s místními bezpečnostními složkami“.

Ve Velké Británii platí, že piloti mohou mít ve svém těle maximálně 0,2 promile alkoholu, což je čtyřikrát méně než je povoleno u řidičů. O kolik překročil povolený limit pilot American Airlines, policie nesdělila.

Problém s opilými piloty řeší i další aerolinky

Incident v Manchesteru je však pouze posledním z celé řady případů zahrnujících piloty a alkohol. Loni 28. října neprošel na londýnském letišti Heathrow krátce před odletem do Tokia testem na přítomnost alkoholu v dechu Katsutoshi Jitsukawa, dvaačtyřicetiletý pilot japonského národního dopravce Japan Airlines. Jitsukawa, který překročil limit na alkohol desetkrát, si za to v listopadu u britského soudu vyslechl trest desetiměsíčního vězení.

Inspektor letecké policie Iain Goble v reakci na jeho odsouzení uvedl, že se jednalo o „závažný“ trstný čin, který mohl mít „katastrofické“ následky. „Toto odsouzení odráží, že projevil nejen ignorování bezpečnosti všech cestujících a posádky na svém letu, ale i širší veřejnost,“ řekl Goble.

Na konci října se musel omluvit další japonská letecká společnost All Nippon Airways poté, co jeden z pilotů, který celou noc těžce popíjel, způsobil zpoždění pěti vnitrostátních letů.





V jiném případě byl loni v červnu odsouzen Julian Monagham, pilot British Airways, na osm měsíců poté, co byl přistižen s více než čtyřnásobným překročením limitu na alkohol před letem z londýnského letiště Gatwick na Mauricius.

Na začátku ledna 2017 řešily problém s opilým pilotem i největší české aerolinky Smartwings (tehdy Travel Service). Slovenský kapitán, který pro ně pracoval, nastoupil v Kanadě natolik opilý, že ještě před startem v kokpitu upadl do bezvědomí. V srpnu téhož roku zdržel opilý stevard téže společnosti let z Korfu do Brna o pět hodin.