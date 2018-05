Chtěl utéct a byl zastřelen. Jsme pořád v šoku, vypovídají svědci

/VIDEO/ Svědci útoku v belgickém Lutychu vypovídají o tom, jak prožili útok ozbrojence, který v centru města zavraždil dvě policistky a jednoho dvaadvacetiletého mladíka. Šlo o vězně propuštěného na jednodenní vycházku. Na internetu se objevují videa zachycující zásah policie proti útočníkovi. Belgický premiér Charles Michel a belgická královská rodina vyjádřili soucit rodinám obětí.

Šestatřicetiletý Belgičan Benjamin Hermann zavraždil v Lutychu při běžné kontrole dvě policistky, poté ukradl zaparkovaný automobil a zastřelil dvaadvacetiletého mladíka, který seděl na sedadle spolujezdce. Následně odjel k nedalekému lyceu, kde si vzal za rukojmí zdejší uklízečku. Policii se nakonec podařilo ho zastřelit.

Pachatel byl v pondělí propuštěn na jednodenní vycházku z vězení nedaleko Lutychu. Tam si odpykával trest za drogové delikty a není vyloučeno, že ho za mřížemi zfanatizovali islámští radikálové, uvedla stanice RTBF.

Jeden z místních obyvatel Lutychu Didier Deflem natočil video, které má zachycovat akci zvláštních zásahových policejních jednotek, jež lutyšského útočníka zlikvidovaly.

"Policie nás odvedla do budovy, aby nás chránila. Pak zaútočila PAB (protiteroristický tým Peloton, zvláštní útočná jednotka města Lutychu, pozn. red.). Muž chtěl utéct a byl zastřelen, to je všechno, co jsem viděl. Všichni jsme pořád v šoku," řekl CNN Deflem.

Pierre Etienne Dit Pave, který vede nedaleko místa činu francouzské jazykové kurzy, řekl CNN, že na útok ho nejdřív upozornil rozruch na ulici, načež se šel podívat, co se děje.

"Pak jsem potkal policistu, který mi řekl, ať jdu dovnitř. Vrátil jsem se do učebny a zamkl jsem dveře," řekl. "Slyšeli jsme spoustu výstřelů, ale nic jsme neviděli, protože jsme byli zamčeni v místnosti. Čekali jsme na policii, než nám oznámí, že je venku bezpečno," sdělil CNN.

Belgický premiér Charles Michel oznámil, že je spolu s celou vládou v myšlenkách s oběťmi a jejich rodinami. Svou soustrast jim po střelbě vyjádřil také belgický královský palác. "Jsme v myšlenkách s oběťmi tohoto hrozného činu. Odvahu všem jejich milovaným," uvedl na svém oficiálním Twitteru.

Podle televize VTM jsou premiér Michel i belgický král Philippe na cestě do Lutychu.

Lutych je třetí největší belgické město po Bruselu a Antverpách. Dějištěm teroristického útoku se stal už v roce 2011, kdy zde došlo k explozi a střelbě, jež měla za následek nejméně pět mrtvých a víc než 100 zraněných.